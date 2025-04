Barry Eichengreen: “Está claro que el señor Trump le ha hecho un regalo muy grande a China”

No hay ninguna lógica en las decisiones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo tanto, no hay un objetivo final que se puede prever de estas políticas. Así al menos lo cree el reconocido académico de la Universidad de California, Berkeley, Barry Eichengreen, quien en conversación con Pulso, vía videoconferencia, analizó el impacto de la guerra arancelaria.

El doctor en Economía de Yale dice que este escenario pone en peligro la confianza en Estados Unidos de parte de sus socios comerciales y le abre espacio a China para seguir ampliando su influencia en regiones como América Latina.

Asimismo, dice que los exportadores chilenos tienen que enfocarse en diversificar sus mercados y que el impacto macroeconómico estará en un menor crecimiento y más inflación.

¿Se acabó la globalización como la conocemos desde fin del régimen soviético?

-La globalización tal y como la conocíamos está acabada, porque Estados Unidos ya no forma parte de la economía mundial, y me temo que no volverá a entrar en la economía mundial a corto plazo. Pero muchas, muchas otras economías del hemisferio occidental, Canadá y prácticamente toda América Latina, Europa y Asia siguen comprometidos con la economía global tal y como existía antes de la semana pasada. Así que será un reto reconfigurar la economía mundial de forma que se preserve la globalización sin su líder tradicional tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Hay un deseo de preservarla por parte de esos otros países.

Chile, como muchos otros países, siguió el liderazgo en libre comercio de Estados Unidos. ¿Qué viene ahora para economías como la nuestra?

-Esto significa que los exportadores chilenos van a tener que invertir más en sus mercados de Europa y Asia y menos en sus mercados de Estados Unidos. Han tenido mucho éxito en la creación de marcas y la comercialización de sauvignon blanc, salmón y otros productos, pero ahora será mucho más caro venderlos en EE.UU., lo que significa invertir más en su venta en otros mercados. Y no hay ninguna razón por la que no se pueda convencer a los europeos para que aumenten sus compras de atractivas exportaciones chilenas.

¿Esta situación arancelaria genera un deterioro en la confianza hacia Estados Unidos?

-Esa confianza está claramente en peligro ahora. La única cuestión es si en algún momento del futuro podrá restablecerse o si ha quedado permanentemente mermada o destruida. Así que existe un escenario en el que los gobiernos socios y los exportadores ya no confían en Estados Unidos como socio fiable de una alianza, como mercado abierto para sus productos. Y como he dicho antes, invertirán en cambio en tender puentes hacia otros mercados. Sólo llevamos una semana con esta serie de acontecimientos. Así que es demasiado pronto para saber si se ha producido un daño permanente en la forma en que otros países ven a Estados Unidos. Pero me temo que la respuesta es sí, que el daño nunca se reparará o revertirá del todo.

Barry Eichengreen, académico de la Universidad de California, Berkeley.

¿Cree que habrá más medidas de represalia desde otros países y cuál es el peligro de eso?

-Sí, habrá más represalias por parte de los europeos probablemente y de otros países. La mayoría de los países querrán ser muy cautelosos. Por un lado, no hacer nada es animar a Trump a desencadenar medidas agresivas adicionales. Pero tomar represalias enérgicas le provocaría de nuevo a desatar medidas agresivas adicionales. Así que otros gobiernos tendrán que caminar por una línea muy fina, tratar de equilibrar la necesidad de hacer algo contra el peligro de hacer demasiado.

Para Chile este 10% adicional es una situación particularmente injusta y rara, ya que tenemos un Tratado de Libre Comercio en el que se le cobra 0% de arancel a los productos de EE.UU. y además hay generalmente un superávit a favor de Estados Unidos.

-Creo que la palabra que usó, “raro”, fue muy educada. Indignante podría ser una palabra mejor. Tal vez Chile está en mejor posición que muchos otros países para negociar con la administración Trump debido a ese superávit comercial que usted describió. Pero Trump parece bastante comprometido con su arancel del 10% a todo el mundo, tengan déficit o superávit, sean una isla habitada solo por pingüinos o un país habitado por 800 millones de chinos. Así que es muy difícil saber cómo negociar con un socio así.

Ahora en Chile hay expectación por posibles aranceles a productos específicos, entre ellos el cobre, nuestro principal bien de exportación. ¿Cómo ve usted este tipo de aranceles?

-Sí, eso me preocupa mucho. Aprecio la importancia que tiene para la economía chilena la minería y el refinado del cobre y las exportaciones. También me gustaría instar al gobierno a pensar cuidadosamente acerca de cómo va a gestionar sus recursos de litio, porque Trump quiere poner sus manos sobre el litio dondequiera que pueda encontrarlo. Es posible que haga demandas en torno a eso.

A juicio de Eichengreen, que Chile negocie con el litio puede conducir a demandas irrazonables adicionales de EEUU. eJORGEVILLEGAS

¿El litio podría ser una herramienta para negociar?

-Podría ser algo bueno para negociar o podría ser algo malo porque sometería a Chile a más demandas irrazonables adicionales.

¿Qué piensa de la situación geopolítica después de esto? ¿Se debilita la posición de Estados Unidos en el mundo y en América Latina, en especial respecto de China?

-Está claro que el señor Trump le ha hecho un regalo muy grande a China. Ha creado un vacío económico y político en el que China puede entrar con promesas de ayuda financiera, promesas de inversión extranjera, promesas de cooperación internacional en Asia, promesas de seguridad para otros países de su vecindad. Claramente, lo que ha sucedido ha debilitado no sólo los aranceles, sino también las declaraciones hechas en la llamada del vicepresidente Vance sobre los europeos y los discursos pronunciados en la conferencia de la OTAN por el secretario de Defensa en febrero. Todo esto ha debilitado geopolíticamente a EE.UU., profundizando la desconfianza de la que hablaba antes. No es sólo económico, sino también político y geoestratégico. Puede haber cosas positivas si una respuesta a esto es que los europeos aumenten su gasto en defensa y formulen una política exterior común; si los países del Mercosur deciden profundizar su integración porque necesitan depender más de sí mismos, dado que no pueden depender tanto como lo han hecho históricamente de Estados Unidos.

Entidades como JPMorgan han proyectado un 60% de posibilidades de recesión para la economía mundial. ¿Cuál es su apuesta al respecto? ¿Está de acuerdo con ese número?

-Teniendo en cuenta lo que sabemos en este momento, creo que el 60% es más o menos correcto. Si me obliga a discrepar de los expertos, diría que probablemente incluso puede ser un poco más alto en lugar de un poco más bajo. Las probabilidades dependerán realmente de cómo se desarrolle esta situación arancelaria. Sólo llevamos una semana. ¿Quiere Trump negociar con Chile, y con Vietnam, y con las economías de Israel que dicen ‘no vamos a gravar las exportaciones de EE.UU. en absoluto’? ¿Quitará entonces su arancel del 10% y permitirá que las cosas vuelvan a la normalidad, o cree que menos comercio es mejor, y vamos a tener que vivir con este nuevo régimen altamente perturbador? Si se mantiene, aumenta la probabilidad de recesión. Si negocia, la probabilidad baja.

A juicio de Eichengreen, "Trump ha tenido una creencia religiosa ciega en los aranceles durante 40 años, que nunca ha sido capaz de explicar". Leah Millis

¿Cuál cree que es el objetivo final del presidente Trump?

-Los periodistas como usted y los profesores como yo estamos entrenados para buscar un objetivo final, para buscar una lógica, donde en este caso, realmente no hay ninguna. El señor Trump ha tenido una creencia religiosa ciega en los aranceles durante 40 años, que nunca ha sido capaz de explicar. Las personas que le rodean citan una variedad de razones diferentes, en diferentes días: que los aranceles para aumentar los ingresos; para traer las fábricas de nuevo a los Estados Unidos; para mejorar la autosuficiencia nacional y la seguridad; para reducir el déficit comercial, para bajar el dólar... ¿Quién sabe? Creo que podemos buscar una lógica, pero eso no significa que realmente exista una lógica.

Ya hemos hablado de la posibilidad de una recesión, ¿pero también ve más inflación?

-Sí, creo que estamos ante un episodio de estanflación, con la inflación subiendo y la producción estancándose o bajando. No es una situación que los bancos centrales puedan resolver realmente. Una mayor inflación les obliga a subir los tipos de interés. Mientras la recesión les anima a bajar los tipos de interés. No pueden hacer ambas cosas. Creo que con el tiempo han aprendido que deben dar prioridad al control de la inflación, porque una vez que se pierde, puede llevar años recuperarla. Entonces, no va a haber mucha ayuda de los bancos centrales (para el crecimiento), y los gobiernos tienen mucho menos espacio fiscal, menos capacidad de pedir prestado y de incurrir en déficits presupuestarios ahora que en el pasado, porque las deudas son mayores. Esto es un shock más grande que el Covid o la crisis financiera mundial, y tenemos mucho menos espacio político con el que hacerle frente. No tengo soluciones mágicas para este problema, pero creo que nos enfrentamos a una situación muy grave.

Entonces, ¿qué cree que la Fed debería hacer ahora?

-La Fed debería hacer tres cosas. En primer lugar, tiene que subir las tasas de interés si la inflación repunta, como casi con toda seguridad ocurrirá. En segundo lugar, debe vigilar la estabilidad del sistema financiero. Y en tercer lugar, la Reserva Federal debe recordar que problemas similares pueden producirse en el resto del mundo. Así que debe seguir proporcionando swaps de divisas en dólares a los socios que los necesiten. Incluso socios como Chile, que disponen de abundantes reservas, tienen muchas de ellas en bonos del Tesoro estadounidense. Y si Chile necesitara vender esos bonos del Tesoro para intervenir en el mercado de divisas y apoyar al peso, y si muchos países hicieran eso, se desestabilizaría el mercado de bonos del Tesoro estadounidense. La Fed, al proporcionar swaps en dólares, alivia la presión sobre el Banco Central de Chile y otros bancos centrales extranjeros para vender reservas y puede ser estabilizador también.

¿Hay alguna posibilidad de que esto tenga un buen final?

-El único final bueno que veo es si se eliminan los aranceles y se revierten las medidas que se han tomado. Es concebible que los líderes empresariales alcen la voz y se opongan a los aranceles, que los republicanos en el Congreso alcen la voz y se opongan a los aranceles, que asesores económicos como la secretaria del Tesoro Besant y el jefe del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett dimitan porque no quieren que se les asocie con estas políticas destructivas. Es concebible que eso ocurra. Es poco probable en este momento. Así que puedo imaginar un resultado positivo, pero no le doy una alta probabilidad.