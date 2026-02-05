BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

Tal como era ampliamente esperado por los mercados el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener las tasas de interés en 2% afirmando que su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en su objetivo de 2% a mediano plazo.

En su comunicado, posterior a la reunión de política monetaria, el consejo de la entidad señaló que “la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil”.

Al respecto sostuvo que el bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores reducciones en las tasas de interés están respaldando el crecimiento.

Al mismo tiempo, advirtió “las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas”.

El comunicado añade que el consejo tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2 % a medio plazo y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.

En particular, dijo, la decisiones sobre las tasas de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Por ello, indicó, el consejo no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de las tasas de interés.

Buena posición

En la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la entidad debatió en su reunión de este jueves la evolución de los tipos de cambio, después de que el euro marcara máximos de cuatro años la semana pasada frente al dólar, aunque aseguró que el impacto de la depreciación del dólar estaría ya incorporado en las perspectivas de la institución, que no se fija el tipo de cambio como objetivo de la política monetaria.

Por otro lado, después de que esta semana se conociera que la inflación de la zona euro se moderó en enero a 1,7% interanual, en mínimos desde 2024, coincidiendo con el fortalecimiento del euro frente al dólar y el riesgo de que el efecto desinflacionario de esta situación socave los esfuerzos de la política monetaria del BCE, Lagarde afirmó que la institución y la inflación continúan en buena posición.

“Sin duda, diría que estamos en una buena posición, y la inflación también”, dijo, añadiendo que el BCE no puede depender de un único dato de inflación para fijar la posición de su política monetaria.

De tal modo, sobre el riesgo de que el BCE incumpla a la baja su meta de estabilidad de precios en el medio plazo, Lagarde recordó que las proyecciones anteriores de la entidad contemplaban esto para 2026, por lo que, de alguna manera, se está volviendo a la trayectoria que se había anticipado.