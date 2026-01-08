Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, destacó durante esta jornada la labor realizada por el gobierno, especialmente en materia económica.

En este sentido, aseguró que el presidente electo José Antonio Kast recibirá un país con condiciones mucho más favorables para continuar impulsando el crecimiento y la inversión.

“Yo creo que este gobierno está dejando un escenario económico extraordinariamente favorable. El crecimiento económico es superior al potencial de la economía, la tasa de inversión es la más alta que hemos tenido en los últimos años, la cartera de proyectos de inversión a realizarse en el futuro también es la más grande que hemos tenido en los últimos años y la inflación, la más baja que hemos tenido en los últimos años”, señaló García en La Moneda.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

“Por lo tanto, las perspectivas de crecimiento son mejores, así lo señaló el último informe del Banco Central, y las condiciones que va a recibir el próximo gobierno para seguir acelerando el crecimiento son muchísimo mejores que las que heredó este gobierno”, agregó el biministro.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego que esta mañana, en el encuentro organizado por Icare, Kast criticó al gobierno de Gabriel Boric y su gestión: “Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, afirmó.

Norma de “amarre”

Respecto de las declaraciones de Kast sobre el proyecto de reajuste del sector público y la denominada “ley de amarre”, García se abstuvo de emitir comentarios y aseguró no tener conocimiento de los dichos del republicano.

“Lo único que yo sé es que yo, mi equipo y todos los que hemos sido designados políticamente tenemos la obligación de renunciar el próximo 11 de marzo y así lo vamos a hacer”, sostuvo.

Finalmente, García reiteró las condiciones económicas más favorables: “No me gustan los adjetivos, prefiero los números y los números indican que la situación económica del país y sus perspectivas futuras son mucho más favorables que las que existían al inicio de este gobierno”.