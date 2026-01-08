Kast delinea las prioridades de su gobierno ante los privados, hace guiños a Quiroz y llama al Congreso a “ponerse firme” por Ley de “amarre”

De buen humor y haciendo bromas. Ese fue el tenor de la presentación que hizo José Antonio Kast ante el mundo privado en el seminario “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, que organizó Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

En su exposición, el vencedor del balotaje hizo un repaso de los temas que en su opinión son relevantes para el país y que son parte de los lineamientos de su programa presidencial.

Destacó la necesidad de avanzar en salud, educación y, por supuesto, seguridad ciudadana.

Sin embargo, también abordó temas coyunturales como el proyecto de reajuste al sector público y específicamente la denominada Ley de Amarre, que ha dividido aguas entre el Ejecutivo y el Congreso.

En esa línea, Kast reiteró la necesidad de la economía chilena de hacer un ajuste fiscal y que precisamente por ese motivo es negativa la iniciativa que empuja el gobierno.

“Nosotros tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre . Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía", afirmó.

“Si lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes y menos usando resquicios. Algunos no dejan de pensar en los resquicios legales para lograr algo que la ciudadanía no quiere”, afirmó Kast.

En esa misma lógica, el presidente electo criticó al gobierno por la denominada “Ley Miscelánea” surgida al alero del proyecto de reajuste y emplazó al parlamento a rechazarla.

“ Entonces esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde dentro de una ley de reajuste pasar una ley miscelánea. Eso no es jugar con las reglas que la sociedad necesita y eso enoja más a las personas porque se sienten incluso agredidos”, afirmó.

Ajuste fiscal sin motosierra

El futuro sucesor de Boric en La Moneda dijo que nunca antes hubo tanto debate en torno a la salud de las finanzas públicas y que al final del día “todos” reconocieron que se estaba gastando más de lo que había.

“Estábamos muy contentos que se hablara del ajuste fiscal. Más allá si eran US$ 2.000 millones, US$ 3.000 millones, US$ 4.000 millones o US$ 6.000 millones en 18 meses ”, dijo Kast, a modo de broma y en referencia a su propia promesa de ajuste que genera escepticismo entre los economistas.

Con todo, Kast se distanció de Argentina, específicamente con el concepto del uso de la famosa “Motosierra” que utilizó el gobierno de Javier Milei como concepto ícono para hacer ajustes y recortes de gastos.

Qué dijo Kast sobre Quiroz y Ley de amarre. En la imagen, junto a Javier Milei.

“Fue bonita la motosierra. Pero nosotros no usamos motosierras (…) No, yo nunca he usado una motosierra. Y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad”, afirmó.

José Antonio Kast acusó al gobierno de Gabriel Boric de proponer cambios estructurales en el país sin contar con respaldo fiscal. Y en esa línea apuntó a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Se nos dijo que teníamos una encargada de Presupuesto que era la mejor de la historia. Lamentablemente, no pudo terminar su periodo quien la ungió como la mejor directora de presupuesto de la historia. Se fue y quedó solo ella”, comentó.

Guiños a Quiroz ¿y otros futuros ministros?

La figura de Jorge Quiroz ha cobrado notoriedad en los últimos días luego que trascendiera que él será finalmente el futuro ministro de Hacienda. En su intervención, Kast no adelantó ni confirmó ningún nombre, pero sí hizo varios guiños al economista que hasta ahora su principal asesor económico.

Kast lo nombró varias veces y de hecho lo invitó a subir al panel de preguntas y respuestas, saltándose el protocolo que solo contemplaba una conversación con él-.

Antes, durante su intervención, Kast recordó cuando Quiroz cuestionó el efecto de la política de bonos en la disminución de la pobreza, hecho que le valieron aplausos de la audiencia.

Qué dijo Kast sobre Quiroz y Ley de amarre MARIO TELLEZ

Pero no fue el único al que nombró.

Justo cuando hablaba de la importancia del Asia Pacífico para el comercio de Chile y de los proyectos de corredores bioceánicos, Kast dijo que para eso no hay plata, pero que podían preguntarle al encargado de eso.

“Yo no sé si va a ocupar un cargo o no, para que no digan que estoy ungiendo a nadie, pero si tienen alguna duda, pregúntenle a Martín Arrau”, bromeó Kast, en referencia a las informaciones que lo señalan como futuro ministro de Obras Públicas.

Además, dijo que el senador José García Ruminot (RN, quien suena en Segpres) había “colaborado mucho” con su equipo para el diseño de políticas públicas para los primeros meses de gobierno y también saludó a su “amigo” Claudio Alvarado, quien también ha sonado como posible integrante de su gabinete.

El exministro Claudio Alvarado.

Más allá de las bromas, el presidente electo dijo que el martes 20 de enero finalmente revelará los nombres que integrarán su futuro gabinete.