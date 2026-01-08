SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Kast delinea las prioridades de su gobierno ante los privados, hace guiños a Quiroz y llama al Congreso a “ponerse firme” por Ley de “amarre”

    En su intervención en Icare, y en medio de las expectación que generan los nombres de quienes integrarán su gabinete, el presidente electo bromeó en torno a Martín Aarrau y saludó a Claudio Alvarado y José García Ruminot.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo Kast sobre Quiroz y Ley de amarre Diego Martin

    De buen humor y haciendo bromas. Ese fue el tenor de la presentación que hizo José Antonio Kast ante el mundo privado en el seminario “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, que organizó Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE).

    En su exposición, el vencedor del balotaje hizo un repaso de los temas que en su opinión son relevantes para el país y que son parte de los lineamientos de su programa presidencial.

    Destacó la necesidad de avanzar en salud, educación y, por supuesto, seguridad ciudadana.

    Sin embargo, también abordó temas coyunturales como el proyecto de reajuste al sector público y específicamente la denominada Ley de Amarre, que ha dividido aguas entre el Ejecutivo y el Congreso.

    En esa línea, Kast reiteró la necesidad de la economía chilena de hacer un ajuste fiscal y que precisamente por ese motivo es negativa la iniciativa que empuja el gobierno.

    “Nosotros tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía", afirmó.

    “Si lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes y menos usando resquicios. Algunos no dejan de pensar en los resquicios legales para lograr algo que la ciudadanía no quiere”, afirmó Kast.

    En esa misma lógica, el presidente electo criticó al gobierno por la denominada “Ley Miscelánea” surgida al alero del proyecto de reajuste y emplazó al parlamento a rechazarla.

    Entonces esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde dentro de una ley de reajuste pasar una ley miscelánea. Eso no es jugar con las reglas que la sociedad necesita y eso enoja más a las personas porque se sienten incluso agredidos”, afirmó.

    Ajuste fiscal sin motosierra

    El futuro sucesor de Boric en La Moneda dijo que nunca antes hubo tanto debate en torno a la salud de las finanzas públicas y que al final del día “todos” reconocieron que se estaba gastando más de lo que había.

    “Estábamos muy contentos que se hablara del ajuste fiscal. Más allá si eran US$ 2.000 millones, US$ 3.000 millones, US$ 4.000 millones o US$ 6.000 millones en 18 meses”, dijo Kast, a modo de broma y en referencia a su propia promesa de ajuste que genera escepticismo entre los economistas.

    Con todo, Kast se distanció de Argentina, específicamente con el concepto del uso de la famosa “Motosierra” que utilizó el gobierno de Javier Milei como concepto ícono para hacer ajustes y recortes de gastos.

    Qué dijo Kast sobre Quiroz y Ley de amarre. En la imagen, junto a Javier Milei.

    “Fue bonita la motosierra. Pero nosotros no usamos motosierras (…) No, yo nunca he usado una motosierra. Y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad”, afirmó.

    José Antonio Kast acusó al gobierno de Gabriel Boric de proponer cambios estructurales en el país sin contar con respaldo fiscal. Y en esa línea apuntó a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

    “Se nos dijo que teníamos una encargada de Presupuesto que era la mejor de la historia. Lamentablemente, no pudo terminar su periodo quien la ungió como la mejor directora de presupuesto de la historia. Se fue y quedó solo ella”, comentó.

    Guiños a Quiroz ¿y otros futuros ministros?

    La figura de Jorge Quiroz ha cobrado notoriedad en los últimos días luego que trascendiera que él será finalmente el futuro ministro de Hacienda. En su intervención, Kast no adelantó ni confirmó ningún nombre, pero sí hizo varios guiños al economista que hasta ahora su principal asesor económico.

    Kast lo nombró varias veces y de hecho lo invitó a subir al panel de preguntas y respuestas, saltándose el protocolo que solo contemplaba una conversación con él-.

    Antes, durante su intervención, Kast recordó cuando Quiroz cuestionó el efecto de la política de bonos en la disminución de la pobreza, hecho que le valieron aplausos de la audiencia.

    Qué dijo Kast sobre Quiroz y Ley de amarre MARIO TELLEZ

    Pero no fue el único al que nombró.

    Justo cuando hablaba de la importancia del Asia Pacífico para el comercio de Chile y de los proyectos de corredores bioceánicos, Kast dijo que para eso no hay plata, pero que podían preguntarle al encargado de eso.

    “Yo no sé si va a ocupar un cargo o no, para que no digan que estoy ungiendo a nadie, pero si tienen alguna duda, pregúntenle a Martín Arrau”, bromeó Kast, en referencia a las informaciones que lo señalan como futuro ministro de Obras Públicas.

    Además, dijo que el senador José García Ruminot (RN, quien suena en Segpres) había “colaborado mucho” con su equipo para el diseño de políticas públicas para los primeros meses de gobierno y también saludó a su “amigo” Claudio Alvarado, quien también ha sonado como posible integrante de su gabinete.

    El exministro Claudio Alvarado.

    Más allá de las bromas, el presidente electo dijo que el martes 20 de enero finalmente revelará los nombres que integrarán su futuro gabinete.

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastIcareLey de Amarre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Lo más leído

    1.
    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    2.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    3.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    4.
    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    5.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”
    Chile

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro
    Negocios

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets
    Cultura y entretención

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo