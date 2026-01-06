SUSCRÍBETE POR $1100
    CPC plantea a Kast “las medidas más urgentes” que ven para impulsar la economía y arremete contra la negociación ramal

    Sobre el reajuste al sector público, la presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, apuntó a que se haga con responsabilidad fiscal.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Valeria Vega
    El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, realiza un punto de prensa luego de una reunión con el Presidente Electo, en la comuna de Las Condes.

    La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se reunió por cerca de dos horas con el presidente electo, José Antonio Kast, y su asesor económico durante la campaña, Jorge Quiroz, para hablar de las urgencias que ve el gran empresariado en materia económica.

    “Estamos muy conscientes de que el crecimiento económico ha estado estancado los últimos 10 años y que tenemos una situación de fragilidad laboral, de falta de inversión, y por lo tanto el poder exponer y conversar acerca de las medidas que se requieren para destrabar la inversión, el empleo y el crecimiento es sin lugar a duda algo que valoramos muchísimo”, dijo Jiménez tras el encuentro con Kast en la oficina del presidente electo (OPE).

    En detalle, sobre la conversación entre el gran empresariado y todas las ramas de la CPC con el Presidente Electo, Jiménez apuntó que “fue una oportunidad para poder dialogar respecto de las medidas que creemos más urgentes para poder sacar adelante un crecimiento económico mayor. Eso genera bienestar, oportunidades y empleo para toda la ciudadanía”.

    El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, realiza un punto de prensa luego de una reunión con el Presidente Electo, en la comuna de Las Condes.

    De esta forma, las expectativas de la CPC son que el gobierno del Presidente electo Kast pueda dar respuesta a estas prioridades planteadas por el gran empresariado en un plazo breve. “Para poder generar este necesario incentivo a la inversión, a la creación de más empleo y al progreso social y económico de nuestro país”, dijo.

    Sobre los temas que se hablaron, Jiménez enfatizó el tema del comercio internacional. “Dentro de la conversación que se dio con los distintos gremios, se enfatizó mucho la necesidad de profundizar y abrir mercados internacionales”.

    “Sabemos que estamos muy cerca de cerrar acuerdos económicos con la India, sabemos que hay oportunidades en el Asia, en el norte de África, y la verdad es que todo lo que se puede hacer como política de Estado para seguir abriendo esos mercados es sin lugar a duda, para nuestro enorme potencial exportador”, añadió.

    Reajuste sector público y negociación ramal

    Otro de los temas que abordó la líder del gran empresariado fue el proyecto de reajuste público, que fue dado a conocer esta jornada. Ante esto, Jiménez apuntó a la necesidad de que sea responsable fiscalmente.

    “La discusión que hoy día se está dando en el Congreso tiene que tener muy presente y a la vista que requerimos un plan de convergencia fiscal”, apuntó al ser consultada sobre el tema.

    Jiménez planteó su preocupación en el contexto de que “llevamos tres años con sobreestimaciones de ingresos, y eso ha significado sucesivos déficits fiscales que han elevado nuestra deuda pública. Elevar la deuda pública tiene un impacto en el bienestar y la posibilidad de desarrollo de las personas y de los negocios”.

    El Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por su presidenta, Susana Jiménez, realiza un punto de prensa luego de una reunión con el Presidente Electo, en la comuna de Las Condes.

    “Si no se controla (el déficit fiscal) y no convergemos a un equilibrio fiscal, lo que vamos a ver con estos sucesivos déficits es aumento de deuda, eso genera presiones sobre la percepción de riesgo de Chile”, añadió.

    En relación con la “norma de Amarre” del proyecto de reajuste del sector público (la que fue ingresada este martes), la líder de la CPC apuntó que “cualquier normativa que genere mayores gastos o mayor inflexibilidad en un Estado que requiere necesariamente modernización y flexibilidad, de estar al servicio de las personas y de las empresas,donde las evaluaciones de desempeño no han permitido premiar a los buenos funcionarios públicos y movilizar un necesario mayor prestación de servicio hacia las personas y hacia las empresas, creo que claramente no va en la dirección que se requiere”.

    Además, Jiménez criticó que el gobierno del Presidente Gabriel Boric presente su proyecto de negociación ramal: “No va en la dirección que el mercado laboral hoy requiere. Llevamos casi tres años con tasas de desempleo sobre el 8%, tenemos una informalidad que no cede, hay una baja creación de empleo, baja participación laboral, particularmente de las mujeres, y el desempleo en mujeres y en jóvenes es altísimo.

    “Lo que deberíamos estar hoy mirando es cómo darle mayor capacidad a la economía para generar mayores empleos formales, con todo lo que eso significa, de protección de las personas, de menor variabilidad de ingresos, etcétera, y de recaudación fiscal”, agregó.

    De esta forma, Jiménez apuntó que “en los últimos años se han ido sumando distintas decisiones políticas como aumentos de salarios mínimos por sobre la productividad, como rebaja de jornada, como un aumento de las cotizaciones, que podemos estar muy de acuerdo, pero sin lugar a dudas son aumentos en los costos de contratación. Avanzar aún más ahora con negociación ramal no va en la dirección que el país requiere, que es generar más y mejores empleos”.

