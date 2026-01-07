SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    El próximo lunes se comenzarán a votar los temas más controvertidos, entre ellos, la norma de amarre y el alza salarial de 3,4%. Expertas indicaron a la comisión que solo está financiado un tercio del monto que se requiere para el aumento de sueldos.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Valeria Vega
    7 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION QUE VOTA REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El proyecto de reajuste para el sector público avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pese a que la oposición solicitó votar el próximo lunes, el presidente de esta instancia legislativa, Boris Barrera, (PC) impuso su visión de votar en general para luego iniciar a revisar la iniciativa en los temas donde hay un mayor consenso.

    Y así fue. La Comisión aprobó la idea de legislar, pero sin los votos de la oposición que se restó, ya que mantuvieron la idea de que era mejor comenzar el proceso una vez que expusiera el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) el próximo lunes, puesto que persisten las dudas por el financiamiento.

    Es que precisamente el foco de discusión estuvo puesto en el costo y el financiamiento del alza salarial de 3,4% real que propone la iniciativa para los funcionarios fiscales. De acuerdo al proyecto, el gasto fiscal es US$1.775 millones en 2026 el cual a juicio de los legisladores de oposición solo tiene asegurado un financiamiento de US$660 millones, por lo que los US$1.125 millones restantes deben ser asumidos en base a reasignaciones.

    Estos datos fueron refrendados por las presentaciones de la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres y de la economista de LyD, Ingrid Jones.

    7 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION QUE VOTA REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La primera en exponer ante la comisión fue Torres quien expuso que según el Informe Financiero el costo del proyecto se ubica en los US$1.667 millones de los cuales sólo US$616 millones están contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, por lo tanto, “la presión de gasto restante por US$1.051 millones no estaría considerada en la Ley de Presupuestos para el año 2026”, expresó la también académica de la Universidad San Sebastián.

    A pesar de que en el informe también señalaba que la mayoría del gasto se financiaría con recursos contemplados en el subtítulo 21 correspondiente al “gasto en personal” en cada una de las partidas presupuestarias, más reasignaciones Torres también explicó que no es seguro confiarse de estos recursos dado el contexto de estrés fiscal.

    Por su parte, Ingrid Jones, indicó que “el financiamiento asegurado representa un 37% del costo total de la ley. Esto significa que 2/3 de la ley no estaría financiada”, agregó.

    Adicionalmente, la economista expresó su preocupación por el Informe Financiero que insta a, en caso de existir déficit en los recursos, el proyecto de ley se debe financiar con otros subtítulos de gasto o incluso con el Tesoro Público.

    “Esto modifica además un presupuesto recientemente aprobado y traslada al próximo gobierno la carga de tomar decisiones que tendrán impacto fiscal y social, las que debieran ser conocidas, evaluadas y debatidas durante la tramitación legislativa”, agregó.

    Por lo mismo, los diputados de oposición criticaron que se haya forzado a votar. “Estamos haciendo una irresponsabilidad. Vamos a hacer una muestra para dejar en la historia de la ley que este proyecto no está financiado. (...) El Gobierno de José Antonio Kast va a tener que reasignar presupuestos que aprobamos, sacar de ciertos lugares que la plata estaba asignada para ponerla acá”, dijo el diputado Miguel Mellado.

    “Lamentablemente, el gobierno propone el próximo reajuste se financie con recortes de la ley de presupuesto que acabamos de aprobar”, dice el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien añadió que “es evidente que se cometió un error o simplemente no se quiso dar a conocer la realidad. Tenemos un déficit importante de recursos para poder pagar estos compromisos y queremos llegar con el gobierno a un acuerdo para ver cómo podemos lograr no recortar beneficios sociales aprobados recién en la ley de presupuesto y poder financiar los compromisos recién adoptados”.

    7 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION QUE VOTA REAJUSTE AL SECTOR PUBLICO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En la sesión se aprobaron los artículos que generaron más consenso y quedaron para el lunes los temas más controvertidos, entre ellos, el alza salarial de 3,4% por su financiamiento y la norma de amarre. Se abrió un plazo para hacer indicaciones hasta el viernes a las 12 horas.

    Las explicaciones de Grau

    Ante las dudas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó las fuentes de financiamiento.

    Lo primero que menciona el ministro es que el gasto que irrogue durante el año 2026 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción del servicio de la deuda pública, y en lo que falte con transferencias de la Partida Presupuestaria Tesoro Público”.

    Asimismo, el ministro dijo que en el caso del subtítulo 21 se considera lo siguiente: holguras producto de la aplicación del art. 10 inciso cuarto de la Ley de Presupuestos 2026, que establece que sólo podrá reponerse uno de cada tres cupos liberados producto de retiro o jubilación (“regla 3x1”). Y holguras producidas por cambio de autoridades y sus equipos.”). Esto puede implicar un ahorro de $220.000 millones.

    Se detalló que, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, esta vez se separó la “Provisión para Financiamientos Comprometidos”, que contiene $920.761 millones. En este punto Grau explicó que de esta provisión vienen los recursos para el financiamiento del costo del reajuste.

    Más sobre:Reajustesector público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Karinna Fernández: “Más que un invento, la Suprema ha dado un buen ejemplo de cómo deben cumplirse las sentencias internacionales”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Eutanasia en suspenso: gobierno eleva proyecto a urgencia inmediata ante maniobras que traban su avance

    Kast finaliza gira en Perú y regresa a Chile para cita con el mundo empresarial

    Lo más leído

    1.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    2.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    3.
    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    4.
    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    5.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado
    Chile

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Karinna Fernández: “Más que un invento, la Suprema ha dado un buen ejemplo de cómo deben cumplirse las sentencias internacionales”

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017
    Negocios

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Corte de Punta Arenas absuelve a exejecutivos de empresa salmonera acusados por contaminación de aguas

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial
    Tendencias

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal
    El Deportivo

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    El Barcelona se florea en Arabia Saudita: arrolla al Athletic de Bilbao y es finalista de la Supercopa española

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China
    Mundo

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro