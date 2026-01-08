Las definiciones de Jorge Quiroz ante los empresarios: “Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento”

El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó su primera aparición pública luego de que fuera presentado como el próximo líder de dicha cartera ante el gran empresariado esta semana. Ahora, en un encuentro ampliado con el sector privado, Quiroz entregó sus definiciones de cara a impulsar la economía.

“Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, dijo Jorge Quiroz en el evento “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo” de Icare, un encuentro que reunió al próximo mandatario Kast con el mundo empresarial.

Jorge Quiroz, quien lideró el área económica de la campaña del presidente electo, comenzó su exposición para impulsar la economía apuntando a la tramitación de proyectos de inversión. Bajo un diagnóstico de que hoy existe una carga regulatoria alta, el economista apuntó a la necesidad de “anticipar” la evaluación de los proyectos de inversión en toda la cadena para aprobar un proyecto de inversión.

Así, Jorge Quiroz apuntó a que hay US$12.000 millones en inversión en tramitación que no se han resultado. “La primera medida es que dentro de 25 días ya vamos a resolver esa situación (...) Tenemos el compromiso de generar todas las inversiones que han sido ingresadas hace más de dos años y resolverlas en el curso del año siguiente”, aseguró.

Sobre el mecanismo, Jorge Quiroz apuntó a la capacidad que tiene con las medidas que plantearon en su programa de gobierno, con las leyes actuales, y enfatizó en la desregulación. “Vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos que se ha hecho para derechamente eliminar los permisos. Aquí hay permisos que tienen que ser eliminados”.

El economista también apuntó a un plan tipo algoritmo para acelerar la tramitación de los proyectos, para responder de forma más automática y realizar un pretrabajo para adelantarse a las observaciones que se apliquen formalmente en la cadena de evaluación de los proyectos de inversión.

Caso de la construcción

A modo de ejemplo sobre oportunidades de impulsar la inversión, Jorge Quiroz apuntó al caso de la construcción. “(La inversión) está guiada por una maraña de regulación (...) hay que cambiar la ordenanza”, dijo. Así, el economista apuntó a eliminar 15.000 instructivos y reducir las circulares de 1.500 a 11. El economista también apuntó a la necesidad de “terminar ciertas regulaciones que son ilegales”.

“Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo”, añadió.

Jorge Quiroz apuntó que la regularización actual empuja los precios al alza, destacando la desregulación como eje clave para fomentar la compra de viviendas: “Las casas son muy caras porque hemos inventado formas de que sean caras (...) La solución final es que tú tienes que liberar las amarras de inversión en Chile”.

Así, Jorge Quiroz estimó que planes como el pie para el crédito hipotecario de cero pesos y subsidio a la tasa no son la “solución final” para aumentar la compra de viviendas.

De esta forma, Jorge Quiroz enfatizó que “estamos sentados en un país que tiene un potencial de crecimiento enorme, que asocia a hacer trabajo 24 por 7. Este es un tema para el que llevamos preparándonos mucho tiempo y que vamos a llegar el día 11 de marzo con los proyectos de ley escritos”. De esta forma, el economista también apuntó a la posibilidad de un trabajo prelegislativo durante febrero, antes del cambio de mando y durante el receso del Congreso.

Aumentar la producción

“Sin pensar en nuevos proyectos, sino en las producciones existentes en minería, como resultado de cambios tecnológicos que ha habido. Son producciones que llevan hace 10 años, 15 años, pero ha habido cambios tecnológicos, en tecnología de la información, en química, etc. Podemos aumentar la producción en los siguientes 12 a 24 meses en al menos un 10%. Eso es medio millón más de toneladas. Y lo vamos a hacer”, dijo también Jorge Quiroz en Icare sobre la situación de la minería.

De esta forma, el economista se planteó como objetivo un crecimiento económico alto. “Yo sueño con un Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”, resaltó.

Por su lado, Kast también dio algunas palabras del proyecto Kimal-Lo Aguirre —que busca conectar con una línea de transmisión Antofagasta y Santiago—, señalando que están “contentos porque la línea Kimal-Lo Aguirre encontró cómo trasladar la chinchilla, ya que había una familia de chinchilla que tenía ocupado el lugar donde iba a pasar la línea. Yo les decía: ‘Gastémonos un millón de dólares en cambiar a la chinchilla, si va a salir más barato hacer un resort a la chinchilla, pero con tal de tener electricidad a un precio razonable en Santiago’”.

Agenda de empleo

En materia de empleo, Jorge Quiroz, en el seminario de Icare, resaltó la medida de un crédito tributario asociado a la contratación de trabajadores de menores remuneraciones y también para quienes presten servicios para otro país desde Chile. Una iniciativa que busca que el primer grupo de personas no sea parte del grupo de desempleados o caiga en la informalidad laboral y, para el segundo grupo, es fomentar la contratación.

“Si uno fuera economista así manchesteriano y vivíamos en un mundo así distinto hoy día, bueno, (se diría), pero si el problema es la distorsión laboral, hay que eliminar el salario mínimo, hay que hacer eso (...) (pero en el contexto del acuerdo social de hoy) tenemos que ir a lo que se llama en la economía el segundo mejor y el segundo mejor es compensar esa distorsión”.

Sobre la necesidad de aumentar el empleo vía la exportación de servicios, con énfasis en los asuntos digitales. Un tema que, a juicio del economista, está desaprovechado.

A modo de ejemplo, Quiroz planteó el caso de la consultora internacional Accenture, que se enfoca en lo digital. “Es una compañía de 800.000 empleados, y que exporta servicios de consultoría mundial; en Argentina debe tener contratadas a unas 7.000 u 8.000 personas. Los próximos 2.000 o 3.000 de (personas que va a contratar) Accenture no vienen de Chile, vienen de Colombia y otros vienen de Uruguay”.

De esta forma, el economista apuntó a programas de reducir el costo de contratación para personas que estén trabajando para “exportar el conocimiento”.

“Esto se parece mucho a lo que teníamos en los años 80, subsidios a exportaciones no tradicionales, es lo mismo. Y esto viene, y lo vamos a hacer con toda fuerza. Por lo tanto, este crédito no solo va a estar para defender el empleo de menor ingreso, sino también el que esté destinado a exportar servicios del conocimiento”, resaltó.

El economista también apuntó como ejemplo de este caso a Argentina. “Es lo único que no eliminó (el presidente de Argentina), Javier Milei. La motosierra la dejó de lado en este programa”.

Sobre el perfil de trabajadores para exportar servicios, Quiroz dijo que “acá hay una oportunidad espectacular de empleo de gente joven que estudió algo pensando en ser ingeniero en Estados Unidos (...) Todos los trabajos son dignos, pero hay una frustración si a lo mejor está trabajando cuidando la puerta de un edificio”.

Otro de los perfiles que apuntó son los egresados de los centros de formación técnica. “Ahí hay un complemento con la inteligencia artificial. Porque resulta que si tú estás dando un servicio a Estados Unidos, la inteligencia artificial te permite hoy día que, con headphones (audífonos), tú puedas entender lo que está hablando el gringo. No necesitas el pasaporte inglés, necesitas los rudimentos”.

“Los servicios no tienen ningún tipo de restricción, y por lo tanto el mercado de quién exporta servicios y quién no se está disputando (...) Son buenos empleos porque parten con salarios de un millón y medio para arriba”, agregó.

