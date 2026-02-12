Biministro García asegura que las cuentas de la luz bajarán en el futuro y no solo por el fin del pago de la deuda

En medio del debate sobre cómo llevar adelante el nuevo pago de una parte de la deuda que se generó con las distribuidoras por la congelación de tarifas eléctricas durante el estallido social y la pandemia, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, destacó que, luego de terminar dicho proceso, las cuentas de la luz tienen que bajar.

“Va a llegar energía más barata y vamos a dejar de pagar las deudas pendientes y, por lo tanto, sí, esperamos una importante reducción en los precios de la luz”, dijo la autoridad en conversación con Tele13 Radio sobre el futuro del precio de las cuentas de la luz.

En detalle, el secretario de Estado comentó que la baja esperada se concreta en 2028, con el factor de que la deuda arrastrada se termina de pagar y con las condiciones del mercado.

“Hay razones más estructurales para que esperemos bajas en las tarifas”, añadió. Esto en el contexto de que la deuda de US$6.000 millones.

De esta forma, el biministro García explicó su proyección por “la creciente incidencia de energías nacionales, eólicas y solares. Y digo nacionales porque hasta hace muy poco el grueso de la energía provenida del petróleo, que nosotros debemos comprar fuera de Chile, porque tenemos muy poco. Eso va a ocasionar también una reducción en las cuentas de la luz”.

Otro de los argumentos fue el inicio, durante la semana pasada, de la construcción de la megalínea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, que conectará la Región de Antofagasta con la Metropolitana.

“(Será) energía mucho más barata que la que estamos pagando actualmente y que, por cierto, va a beneficiar a todos los clientes”, comentó, pero también matizó que se espera que este efecto se perciba en 2029, cuando la obra estaría terminada.

Ante este contexto, la autoridad también resaltó la necesidad de actualizar las normas del sector, dado el cambio de la matriz energética. El secretario de Estado destacó que desde el Ejecutivo se creó un grupo de expertos para proponer los cambios, que dicho trabajo ya concluyó y se presentará al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

“El grupo de expertos fue de carácter muy transversal. Hubo total unanimidad en los cambios que se sugieren y que, efectivamente, llevan a que el sistema regulatorio sea más eficiente e incentive inversiones que lleven a tarifas más bajas”, aseguró.

La cuenta por pagar

Las proyecciones del futuro de las cuentas de la luz se dan en medio de que este lunes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió una resolución que mandata a las empresas eléctricas a cobrar la deuda existente del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024.

El monto, que alcanza unos US$860 millones, representa el 11% de la deuda que se generó por el congelamiento de las tarifas eléctricas en 2019. Que en total es de unos US$6.000 millones. Según lo establecido por la SEC, las empresas podrán cobrar esta deuda a partir de abril.

Sin embargo, García planteó una fórmula para que este pago sea igual para todos los clientes, proponiendo una forma solidaria que permitiría que el 40% de la población más vulnerable no pague el incremento de la deuda. Lo que sería posible mediante un proyecto de ley, el que generaría un cargo único promedio de $1.450 a lo largo de 48 meses para devolver la deuda.

Una propuesta que deberá ser analizada por la próxima titular de la cartera, Ximena Rincón.

“Es una propuesta muy realista porque proviene de un consenso político en la noción de subsidiar al 40% más vulnerable y además está plenamente financiada porque el incremento en las tarifas de la luz incrementa la recaudación tributaria del Estado por más recursos que lo que requiere el subsidio”, dijo el biministro García.