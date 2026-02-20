Biministro García y Mas realizan encuentro para el cambio de mando de las subsecretarías del Ministerio de Economía

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, encabezó la reunión de traspaso de las subsecretarías dependientes de la cartera de Economía con la próxima administración.

De esta forma, en la instancia participaron las subsecretarias de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; la de Turismo, Verónica Pardo; y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, con sus sucesores.

“Durante más de dos horas, sostuvieron un encuentro de coordinación con sus sucesores en el marco del proceso de transferencia de funciones. Por parte de las nuevas autoridades”, explicó la cartera en comunicado

Por el lado del próximo gobierno estuvo el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, estuvieron presentes en el encuentro el próximo subsecretario de Economía, Karl Franz; de Pesca, Osvaldo Urrutia; y de Turismo, María Paz Lagos.

Otro de los detalles del encuentro, según explicó la cartera, fue que “se informó sobre los diversos avances sectoriales” y que se dio “un diálogo amplio y constructivo entre las autoridades”.

“Revisaron las principales políticas impulsadas, así como los desafíos estratégicos para fortalecer el crecimiento, dinamizar la inversión y consolidar la generación de empleo”, agregó.

Tras la reunión, el biministro García aseguró que “el desarrollo económico requiere continuidad, diálogo y acuerdos que permitan seguir impulsando la inversión, la innovación y el empleo”.

“Este encuentro con los subsecretarios pertenecientes a nuestra cartera nos permite afianzar aún más este traspaso institucional de manera ordenada y transparente”, añadió.

Por su parte, el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “la presencia de los actuales y futuros subsecretarios en esta reunión es el reflejo de un equipo ministerial que ya está instalado y que ha sostenido una serie de reuniones con las autoridades actuales”.

“En los múltiples encuentros pudimos conocer más detalles del estatus, por ejemplo, de la instalación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), también en qué está el sector pesca y turismo. Todo con el objetivo de avanzar en lo solicitado por el presidente electo, de impulsar la reactivación y mejorar la vida de los chilenos”, agregó.

A su vez, la subsecretaria Petersen indicó que “la coordinación y responsabilidad institucional son fundamentales en este proceso”.

En esa misma línea, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, enfatizó que “se entregó una información bastante completa de las diferentes subsecretarías, se resolvieron varias consultas y, al término de la reunión, hemos definido también algunas reuniones de coordinación de equipo a fin de poder precisar información para que este traspaso sea lo más transparente posible”.

En tanto, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, subrayó que “esta ha sido la tercera reunión que sostenemos con la nueva subsecretaria, María Paz Lagos (...) Hemos avanzado en poder entregar una cartera de todos los avances, logros y desafíos por delante, con una minuta especializada que se concretó hoy día, presentando en detalle la perspectiva turística que debe tener un gobierno para poder seguir sosteniendo los logros que hemos tenido hasta hoy”.