Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.
La probabilidad de un recorte de tasas en diciembre se ajustó a cerca de 40%, según el FedWatch de CME Group.
Las criptomonedas tampoco lo pasaron bien hoy jueves. El bitcoin retrocedió con fuerza hasta niveles no vistos en más de seis meses, en medio de una menor exposición a activos riesgosos y de nuevas dudas sobre un eventual recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre.
La criptomoneda llegó a caer a US$86.325,81, su nivel más bajo desde el 21 de abril, y luego se negociaba en US$86.518.
Con este resultado, la criptomoneda más valiosa del mercado acumula una caída de 21,83% en lo que va de noviembre y una rentabilidad negativa de 7,40%, según Tradingview.
El descenso coincidió con la publicación de un dato laboral en EE.UU. mejor al esperado: la economía creó 119.000 empleos en septiembre, frente a los 50.000 previstos por los economistas consultados por Dow Jones.
Tras la cifra, la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre se ajustó a cerca de 40%, según el FedWatch de CME Group, consignó CNBC.
La baja del bitcoin se enmarcó en un retroceso más amplio del mercado cripto.
XRP caía 2,3% y se ubicaba bajo los US$2, mientras ether retrocedía más de 3%, situándose claramente por debajo de los US$3.000. Dogecoin, en tanto, cerró sin cambios.
El movimiento también arrastró a las bolsas, pese a los sólidos resultados de Nvidia, debido a que muchos inversionistas con apuestas fuertes en acciones ligadas a la inteligencia artificial también mantienen posiciones en bitcoin.
El precio de la criptomoneda viene bajando desde principios de octubre, tras una serie de liquidaciones encadenadas de posiciones altamente apalancadas.
