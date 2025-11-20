Bodegas industriales premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

El último informe de Cushman & Wakefield correspondiente al tercer trimestre del año, mostró que la demanda por espacios de almacenamiento premium no se detiene, con casi nula disponibilidad de metros cuadrados de este tipo de activos. Durante el periodo la vacancia para arrendar espacios clase A fue de apenas 0,40%.

“Este comportamiento se explica, en parte, por el ingreso de espacios bajo condición de prearrendamiento, lo que limita su disponibilidad inmediata. Esta escasez abre una oportunidad para que los centros clase B incorporen construcciones especulativas, ampliando la oferta disponible y permitiendo una respuesta más ágil a las necesidades del mercado”, señaló Rosario Meneses, subgerente de investigación de mercado de Cushman & Wakefield.

Meses explica que las bodegas clase B, tienen ciertas ventajas en el mercado: “Al no estar comprometidos previamente, estos espacios ofrecen mayor flexibilidad tanto en el formato como en la duración de los contratos, adaptándose mejor a los requerimientos específicos de los usuarios logísticos”, sostiene.

Al observar el mercado en general, sumando activos clase A y B, la vacancia llegó a 4,44%, equivalente a 253.888 metros cuadrados disponibles para arrendar. De esta superficie, un 96% corresponde a bodegas clase B, principalmente en la zona poniente de la Región Metropolitana.

La demanda por bodegas premium es clara. Mientras que la clase A tuvo una absorción neta de 111.326 metros cuadrados, las bodegas clase B registró -31.984 metros cuadrados. Pese a ello, el desempeño de este último segmento fue más de 4 veces superior, de acuerdo a Cushman & Wakefield.

Las proyecciones indican que la demanda total del año podría cerrar en torno a los 150.000 m², consolidando el comportamiento observado desde 2023. Este nivel se aleja de las cifras registradas en 2021 y 2022, cuando la absorción anual se acercaba a los 400.000 m².

Se aceleran nuevos desarrollos

Durante este trimestre no se incorporaron nuevos proyectos al mercado, con lo que los ingresos registrados en lo que va del año se mantuvo en 123 mil metros cuadrados. Sin embargo, la alta demanda estos activos han impulsado la construcción de nuevos espacios premium.

En general, las bodegas clase A son destinadas principalmente a labores de operación, no solo de almacenaje. Tienen en general mayor capacidad y seguridad que las clase B.

“Muchos inversionistas consideran las bodegas clase A como activos con mayor proyección y estabilidad, por eso su demanda sigue en aumento, impulsado por la búsqueda de eficiencia y modernización en las operaciones logísticas. Estos espacios destacan por su altura, seguridad y certificaciones en sustentabilidad”, explicó Meneses.

Es por esto que de los aproximadamente 400 mil metros cuadrados que se encuentran actualmente en construcción un 76% corresponde a espacios clase A. Estos se concentran mayoritariamente en la zona sur de la capital.

“Este volumen ha ido en aumento debido a la postergación en la apertura de nuevos desarrollos, muchos de los cuales esperan el cierre de contratos con empresas interesadas, una dinámica cada vez más común en el segmento premium”, precisó la ejecutiva Cushman & Wakefield.

“Para fines de año, se proyecta el ingreso de al menos cuatro nuevos proyectos, que en conjunto suman 125.000 m2, distribuidos entre las zonas norte y sur. Con ello, la superficie total anual se acercaría al promedio histórico de 244.000 m2”, dice el estudio de la empresa de servicios inmobiliarios corporativos.

Adicionalmente, hay otros 465.500 metros cuadrados en proyecto, de los cuales casi un 90% corresponde a bodegas clase A, con 418 mil proyectos. En clase B, sólo hay 47.500 metros cuadrados en carpeta. Con todo esto, hay más de 700 mil m2 de bodegas premium en construcción y en propuesta.