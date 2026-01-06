SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, avanzaba 2,66% a 10.977,84 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos. Andres Perez

    La bolsa chilena extendía su alza este martes y superaba por primera vez la barrera de los 10.800 puntos impulsada por un favorable escenario externo y mientras los precios del cobre, la principal exportación del país, seguían alcanzando nuevos récords.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzaba 2,66% a 10.977,84 puntos, encaminándose a cerrar en un nuevo máximo histórico y acercándose a probar ahora los 11.000 puntos.

    “La tesis que se está configurando para 2026 no es simplemente Chile sube. Más bien, el mercado parece estar actuando bajo una lógica de selección: prioriza sectores donde el crecimiento esperado justifica mejor el múltiplo, aunque ese múltiplo sea más exigente”, dijo Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

    Esta dinámica, añadió, también ayuda a entender por qué, incluso en un año que podría ser constructivo para el IPSA, no necesariamente todos los componentes avanzarán al mismo ritmo. “En otras palabras: el telón de fondo puede ser favorable, pero el desempeño puede seguir siendo desigual”, indicó.

    En este sentido sostuvo que la selectividad sectorial se alinea con lo que se ve en los papeles más representativos. “En términos relativos, nombres ligados a banca, consumo defensivo y algunos sectores específicos muestran mejor tracción, mientras que segmentos más expuestos al ciclo o con menor visibilidad tienden a quedar rezagados", afirmó.

    Entre las acciones con mayores ganancias en la jornada destacaban las de SQM-B, Cencosud, Copec y Banco Santander con incrementos de 4,62%, 3,52%, 2,64% y 2,6%, respectivamente.

    Datos en Estados Unidos

    En Wall Street, en tanto, los principales indicadores operaban con leves alzas mientras los inversionistas estaban a la espera de reportes económicos de relevancia en Estados Unidos que se darán a conocer más adelante esta semana, incluyendo datos comerciales y los de empleo privado y general.

    “Los mercados moderan su optimismo y muestran desempeños mixtos en la apertura. La expectativa respecto de datos económicos en EE.UU., que se conocerán durante los próximos días, genera mayor cautela de inversionistas y lleva a los futuros de S&P a anotar una leve caída”, dijo Bci Estudios en un informe.

    Así el promedio industrial Dow Jones subía 0,02%, el selectivo S&P avanzaba 0,02% y el tecnológico Nasdaq subía 0,31%.

