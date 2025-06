Boric plantea que su gobierno dejará una “inflexión en la economía”, aunque el empresariado no ve medidas concretas para impulsar el crecimiento

En materia económica, el Presidente Gabriel Boric reforzó este domingo en su última Cuenta Pública el mensaje que ya había transmitido en otras presentaciones, en cuanto a que la economía chilena se ordenó y estabilizó durante su período, y que entregarán por tanto una situación económica mejor que la que recibieron, a lo que se sumó ahora un nuevo postulado que adelantó la semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un seminario de la Sofofa y la UDD, relativo a que el crecimiento está en un punto de inflexión para retomar mejores tasas. “Como ha dicho el ministro Marcel, la inflexión en la economía ya se está produciendo”, sostuvo ahora el mandatario.

Para argumentar su frase enumeró una serie de situaciones: “El estado de la economía al inicio de nuestro gobierno estaba marcado por dos aspectos fundamentales: la capacidad de crecimiento estructural estaba en torno al 2% y existía un sobrecalentamiento de la economía, expresado en una inflación en ascenso que llegó a ser más del 14% anual”.

Al respecto, sobre el primero punto mencionado por Boric, la economía chilena sigue teniendo un crecimiento estructural de 2% y no se ven perspectivas para que eso cambie demasiado en el corto plazo. “Teníamos que crecer al máximo posible dadas las condiciones estructurales que heredamos, y así fue: cada año hemos crecido más de lo pronosticado. ¿Ha sido suficiente? Claro que no. Pero hemos crecido tanto como era posible en el contexto que enfrentamos”, dijo el Presidente.

Sobre lo segundo, la inflación bajó efectivamente del 14,1%, en lo que fue fundamental el manejo de la política monetaria del Banco Central, a lo que también ayudó el manejo fiscal del gobierno. “Pienso que cuando se evalúe con perspectiva histórica, se identificará a nuestro gobierno como uno que gestionó de manera responsable y justa la economía, y que empezó a generar las condiciones para revertir esta situación”, insistió Boric.

Y en esa misma línea anticipó que “la economía chilena va a crecer más los años que vienen”, argumentando que se dará “porque la macroeconomía está ordenada, porque existe un conjunto amplio de inversiones privadas avanzando, con montos de inversión récord ingresando al sistema de evaluación ambiental, y porque estamos a semanas de aprobar una reforma estructural a los permisos sectoriales que, sin bajar el estándar regulatorio, va a permitir que estas inversiones se tramiten con mayor celeridad”.

Sobre este último, el mandatario dijo que espera que “se apruebe durante este mes en el Congreso”.

En lo fiscal, señaló que, en 2022, “tomamos la decisión de hacer un ajuste sin precedentes del 23% en el gasto público, que volvió a los niveles previos a la pandemia y se ha mantenido ahí. Nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores”.

Economistas y gremios

Los economistas evitan hablar de “punto de inflexión” como busca instalar el gobierno, y más bien señalan que se está en un proceso de lenta recuperación, en tanto que los gremios empresariales no concuerdan con la visión del mandatario y, al contrario, manifestaron que echaron de menos en esta ocasión medidas claras y concretas para impulsar el mercado laboral y la inversión.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, afirma que “estamos más bien transitando por una trayectoria de lenta recuperación, limitada por nuestro pobre potencial, por lo que no hablaría de un punto de inflexión”. No obstante, destaca que la “incertidumbre ha disminuido” y que “las propuestas disruptivas de un sector hoy no están sobre la mesa. De ese lado, al menos se reconocen espacios para reformas estructurales que permitan elevar el crecimiento de largo plazo”.

Para Tomás Flores, economista de LyD, “en empleo no hay punto de inflexión y la creación de empleo está prácticamente en 0%, por lo que no se descarta una destrucción de empleos en las próximas encuestas”. Asimismo, dice que “el bajo crecimiento ha caracterizado a este gobierno, lo cual no debe sorprendernos, al existir una barrera ideológica burocrática contra la inversión”.

Desde el gran empresariado, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), sostuvo que “frente a un debilitado mercado laboral y una inversión estancada, esperábamos medidas mucho más macizas relacionadas con la creación de empleo, con la mayor certeza y agilización de los proyectos de inversión. Si no se interviene realmente el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Direcciones de Obras Municipales en materia de permisos, los avances serán menores”.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, indicó que “en un contexto de bajo dinamismo económico, con una inversión que no repunta y una productividad estancada, se requiere con urgencia una agenda decidida que permita recuperar la capacidad de crecimiento sostenido del país”. Por ello, enfatizó que “esperamos que la voluntad de diálogo expresada por el gobierno se traduzca en medidas concretas para reactivar la inversión, dinamizar la economía y generar empleos de calidad”.

En tanto, desde la Cámara Chilena de la Construcción, (CChC), su presidente, Alfredo Echavarría, valoró el hecho de que se mencionara el crecimiento como algo “primordial” para mejorar la calidad de vida de las personas, pero acusó que “echamos de menos el anuncio de medidas concretas para reactivar nuestro sector y perder el temor a una colaboración férrea con el mundo privado”.

Otro que entregó su visión fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien también insistió en que “Chile necesita señales concretas para reactivar la inversión, mejorar el empleo y fortalecer la seguridad, especialmente en los territorios rurales”, mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, señaló que “valoramos los avances laborales que el Presidente destacó en su cuenta pública, pero es importante decir que han sido las empresas las que han cargado con el costo de estas transformaciones”.