BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

La petrolera británica BP acordó la venta del 65% de su negocio de lubricantes Castrol al fondo Stonepeak por US$ 6.000 millones, en una operación que valora a la unidad en US$10.100 millones.

El acuerdo se produce meses después de que la petrolera británica iniciara la búsqueda de un comprador para el activo.

De acuerdo a CNBC, la transacción se enmarca en el proceso de “reinicio estratégico” anunciado por la compañía, que contempla un giro en su estrategia verde y la desinversión de activos por US$20.000 millones hacia fines de 2027.

Según informó BP, con esta venta ya se ha “completado o anunciado más de la mitad” de ese programa.

“Con esto, ahora hemos completado o anunciado más de la mitad de nuestro programa objetivo de desinversiones por US$20.000 millones, cuyos ingresos fortalecerán significativamente el balance de bp”, señaló la CEO interina, Carol Howle, en un comunicado.

Qué hizo BP con Castrol Caroline Spiezio

Añadió que “la venta marca un hito importante en la implementación continua de nuestra estrategia de reinicio”.

Castrol

BP mantendrá el 35% restante de Castrol y tendrá la opción de vender esa participación tras un período de bloqueo de dos años. En mayo, distintas compañías energéticas -entre ellas Reliance Industries de India y Saudi Aramco-, así como firmas de capital privado como Apollo Global Management y Lone Star Funds, habían sido mencionadas como posibles interesadas en la unidad, según Bloomberg.

BP reportó caídas en sus utilidades anuales tanto en 2023 como en 2024 y ha mostrado un desempeño inferior al de sus pares.

Este miércoles, las acciones de la compañía abrieron con un alza de 1,3%, que luego se moderó a 0,9%. En lo que va de 2025, el papel acumula un avance cercano al 9%, tras haber caído 15,7% durante 2024.