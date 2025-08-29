SUSCRÍBETE
Cadena de multitiendas Abc reduce sus pérdidas y avanza en plan estratégico

La compañía tuvo un saldo negativo de $4.928 millones el segundo trimestre, cifra que, sin embargo, representó una mejora de 29,8% frente a igual periodo de 2024.

Por 
Patricia San Juan

La cadena de multitiendas Abc, compañía resultante de la fusión de Abcdin y La Polar, registró pérdidas por $4.928 millones el segundo trimestre, cifra que, sin embargo, representó una mejora de 29,8% frente al saldo negativo de $7.019 millones anotado en igual periodo de 2024.

Los ingresos cayeron 6,2% a $121.006 millones en abril - junio. Al respecto la compañía detalló que su reporte a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que la disminución se debió en el caso del negocio de retail, al cierre de tiendas con Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) negativo como parte de la estrategia de hacer más rentable al negocio. A ello se sumaron menores ingresos del negocio financiero, producto de la disminución en cartera.

En efecto los ingresos de retail descendieron 6,6% a $97.223 millones, debido principalmente al cierre de tiendas con resultados operativos negativos efectuado durante 2024 y 2025. “Este proceso no solo busca optimizar el uso de los recursos de la compañía, sino también concentrar los esfuerzos en unidades de negocio más sostenibles y con proyección de crecimiento, lo que permitirá sentar bases más sólidas para alcanzar mayores niveles de rentabilidad en el mediano y largo plazo”, afirmó Abc.

Los ingresos del negocio financiero, en tanto, bajaron 10,6% a $28.267 millones el segundo trimestre debido fundamentalmente a la reducción de la cartera promedio como consecuencia de menores flujos de colocaciones, alineada con la estrategia de contención de riesgo, entregando crédito a clientes menos riesgosos.

En el primer semestre Abc tuvo pérdidas por $9.054 millones cifra mejor en 53,3% comparada con el saldo negativo de $19.378 millones de los primeros seis meses del año pasado. Los ingresos bajaron 2,9% a $235.733 millones.

Plan estratégico

La compañía dijo que continúa ejecutando el plan estratégico que comenzó con la integración de abcdin + La Polar, el cual estima poder concluir, en su primera etapa, durante el segundo semestre de este año, proyectando de esta forma capturar de manera íntegra sus beneficios a contar del año 2026.

“Desde el inicio de este proceso, hemos impulsado una serie de iniciativas en nuestra red de tiendas que nos han permitido fortalecer la rentabilidad y hacer más eficiente la operación del negocio”, dijo Abc.

En este marco, añadió se han cerrado 12 tiendas en 2024 y otras 9 durante 2025, optimizando la estructura operacional. En paralelo, dijo, se ha avanzado con 19 proyectos en 2024 y 12 en 2025, entre remodelaciones, ampliaciones y aperturas.

