Candidatos presidenciales difieren sobre las peticiones de renuncia para Etcheberry y Marcel sale a respaldarlo

Si hace unas semanas, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, hizo noticia por señalar que las personas que reclamaban por el pago de las contribuciones era el 20% más rico, lo que le generó una serie de críticas. Esos reparos lo llevaron a tener que salir a pedir disculpas.

Y ahora, nuevamente Etcheberry está haciendo noticia, pero no necesariamente por su rol de fiscalizador, sino que por pagar menos contribuciones de las que debería, puesto que no tenía regularizado la ampliación y nuevas construcciones en su terreno en Paine.

De acuerdo al reportaje de TVN, Etcheberry no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, además, no está regularizada.

Según una denuncia recibida por 24H, en este período la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto. La investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad, cuyo 50% pertenece a Etcheberry y la otra mitad a su esposa, tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior los $158 millones. Por este terreno y sus construcciones, Etcheberry pagó $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

Pero, según el informe, en la mañana del 26 de junio el avalúo fiscal de la propiedad era de $158 millones, pero solo horas más tarde se modificó a más de $339 millones, -por 527 metros cuadrados construidos- por lo que el pago de contribuciones que corresponde alcanzaría a $638 mil.

Dada esta situación es que las solicitudes de renuncia comenzaron a aparecer. En primer lugar fueron los parlamentarios de la oposición los más críticos. A ellos se sumó este jueves los diputados del oficialismo.

Uno de ellos es el jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, quien afirmó que “a nosotros como bancada del Frente Amplio, nos parece que es un hecho de la máxima gravedad, que tiene que ser atendido con premura por parte del gobierno, del Ministerio de Hacienda en particular. Las explicaciones que ha dado Javier Etcheberry son muy insuficientes, son ambiguas respecto al rol que le compete como máxima autoridad del servicio”.

Para el legislador, “el hecho que se ha develado es muy grave en ese sentido, y creo que lesiona la credibilidad del servicio, y en ese sentido tienen que esclarecerse y cursarse las responsabilidades políticas que aquí correspondan, porque es un servicio que es vital para nuestro país y con el que, bajo ningún punto de vista, se puede permitir que se le debilite”.

Otro que abordó el tema fue el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Santana, quien señaló que “el director del SII debe dar un paso al costado”.

En su argumentación añadió que su conducta “no solamente ha estado fuera del marco legal, sino que además raya en lo inmoral y atenta gravemente contra la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. No resulta aceptable que quien tiene la responsabilidad de fiscalizar el correcto cumplimiento tributario en el país lleve años sin pagar sus propias contribuciones”.

A nivel de gremios empresariales, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría declaró que “los antecedentes están puestos en manos del ministro Marcel que tendrá que analizar el tema y definirlo a su mérito. Todos tenemos que cumplir con las normas, independientemente del cargo en el que estemos”.

Uno que salió en su defensa fue el exdirector del SII, Ricardo Escobar, quien mencionó que “Javier Etcheberry lleva años tratando de regularizar esa propiedad, cosa que no es rara, porque las direcciones de Obras municipales se demoran muchísimo-especialmente las rurales- en hacer las cosas y por lo que vi, le están pidiendo información que depende de otra gente", afirmó el economista en conversación con radio Cooperativa.

11/07/2025 - JEANNETTE JARA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Los candidatos entran al debate

Los candidatos presidenciales también entregaron su opinión al respecto. Para algunos debe renunciar, mientras que otros consideran que se deben revisar los antecedentes que entregó.

Una de las primera en abordar el tema fue la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara: “Sé que en la década del 90 y principio del 2000 hizo una importante modernización de la institución, lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente. Y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado ”, dijo Jara.

Para la candidata, “la coherencia en este tipo de temas es muy relevante” , afirmó la candidata del oficialismo en el marco de una pauta de prensa.

Johannes Kaiser /AgenciaUno.

El representante del partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también tuvo palabras críticas sobre el accionar de Etcheberry. “Nosotros nos hemos declarado siempre contrarios a las contribuciones. Por ello, nos parece inaceptable que el maestro cobrador de contribuciones no pague las contribuciones. En este caso particular, en la casa del herrero no puede haber un cuchillo de palo”.

Por esa misma razón agregó que “creemos que el director del SII tiene que renunciar, por respeto a la ciudadanía a la que ha tratado con tanta dureza a través de su servicio”.

Franco Parisi.

Otro que espera su renuncia es el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien plantea una pregunta: “¿El director de SII sabrá lo que siente una persona adulto mayor que se atrasó con sus contribuciones porque no le alcanzaba con su pensión, o un adulto joven que trata de sacar adelante a su familia y tiene que escoger muchas veces entre solventar la casa y estar al día en las contribuciones, la angustia que te le llegue una citación del Juzgado para remate de la propiedad? La respuesta es simple y corta: No. De eso justamente está cansado Chile, de los privilegios con apellido".

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Otra posición entregó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien dijo en entrevista con T13 radio que “lo primero que hay que ver es si efectivamente hizo o no las acciones para tratar de regularizar y que si hizo las acciones, hay que ver por qué no tuvieron fruto. Ahora si se hizo el leso tiene que salir del cargo”.

La defensa de Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue el encargado de responder las dudas que existen sobre la continuidad de Javier Etcheberry en el SII: “El director entregó el martes en la tarde los antecedentes que tenía por lo que lo vamos a revisar con el propósito de asegurar que efectivamente se hayan hecho todas las gestiones que correspondían para poder actualizar el avalúo de las propiedades”, afirmó Marcel.

El secretario de Estado añadió que se debe “recordar que, en este caso, de lo que estamos hablando no es de alguien que esté evadiendo impuestos, sino que estamos hablando de la actualización de un avalúo producto de ampliaciones de una vivienda y que por diversas razones tardó mucho tiempo en incorporarse en el avalúo de la propiedad”.

El titular de Hacienda enfatizó en que se revisarán todos estos antecedentes. “Le he pedido a la Subsecretaría de Hacienda que se haga cargo de esa tarea y cuando tengamos alguna conclusión por supuesto que la vamos a dar a conocer”, dijo.

Finalmente, y consultado sobre si el gobierno lo respalda, Mario Marcel respondió: “Mantiene la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo”.

Municipalidad de Paine dice que rechazó modificaciones de vivienda por observaciones no corregidas

Uno de los actores que fue mencionado por Javier Etcheberry fue el municipio de Paine. Esto porque el director del SII los responsabilizó de la tardanza en la inscripción de su vivienda. “Desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad”, dijo a Radio Duna.

Dada esta situación, la Municipalidad de Paine respondió: “En el 2000 y 2003, el propietario obtiene permisos para construir 213 m2. En el año 2019, el propietario solicita permiso para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente”. Añaden que dicha solicitud fue observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos por el propietario se rechazó conforme a la norma".

Desde la Municipalidad de Paine afirman que se “seguirá actuando con transparencia y conforme a la ley, reafirmando su deber de resguardar el ordenamiento territorial y el desarrollo armónico de nuestra comuna”.

Y añadió que “es importante recordar que el Servicio de Impuestos Internos es la entidad encargada de tasar las propiedades, independiente de si cuenta con permiso de construcción y recepción final”.