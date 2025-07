Etcheberry responde a quienes piden su salida: “Estoy en el ánimo de seguir hasta completar los tres años” en el SII

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, volvió a dar explicaciones por el no pago de contribuciones de una casa de su propiedad en el sector de la laguna Aculeo (comuna de Paine) por nueve años, hecho que quedó al descubierto tras un reportaje de 24 Horas.

En conversación con radio Duna, el funcionario recordó que él llegó hace solo un año al SII y que había preguntado qué sucedió con la información y antecedentes que él (y miles de otros contribuyentes) enviaron al SII para regularizar sus propiedades

“¿Por qué no la han utilizado? ¿Por qué no utilizan la mía? ¿Por qué se les perdieron? Bueno, al final aparecieron. Y después le dije ‘actualice mi propiedad’ y no sé qué. Ne querían partir conmigo Y yo dije ¡partan conmigo!”, sostuvo Etcheberry.

“Y ahí lo hicieron. Pero me costó mucho, aunque parezca increíble. Yo soy el director”, agregó.

Javier Etcheberry quiere seguir en el SII MH

Javier Etcheberry confirmó también lo que más temprano dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a que le envió toda la documentación para probar las gestiones que llevó adelante para regularizar la propiedad en laguna de Aculeo, y adelantó que ambos sostendrán hoy una reunión.

Continuidad en el SII

El caso de Etcheberry ha generado gran controversia y, de hecho, parlamentarios de oposición han estado presionando para que presente su renuncia.

Consultado por esta situación en particular, el funcionario si bien recordó que al final este tipo de decisiones las adopta el presidente de la República, también manifestó su voluntad de continuar en el cargo hasta el fin de su periodo.

“Yo quiero decir que yo estoy por Alta Dirección Pública; y que por Alta Dirección Pública significa que yo al menos estoy dos años y medio, porque en total hay que completar tres años. Y yo estoy en el ánimo de seguir hasta completar los tres años”, afirmó el funcionario, quien también piensa que su caso fue filtrado desde el propio SII tras unos despidos que llevó adelante en esa repartición.

“Eso es lo que entiendo: que fue alguien de adentro que filtró eso al canal para que hiciera un reportaje”, afirmó Etcheberry.