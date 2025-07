Marcel revela que Etcheberry les envió documentos por contribuciones no pagadas y que los revisarán para ver si cumplió con todos los pasos

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó esta mañana el problema del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, a raíz de la incómoda situación en que quedó luego que un reportaje de TVN revelara que no ha pagado hace 9 años las contribuciones de una casa ubicada en Paine, en el sector de la laguna de Aculeo.

Ello en medio de la controversia que han generado el tema del reevalúo fiscal.

El secretario de Estado reveló que Etcheberry envió a Hacienda una serie de documentos que explican todos los trámites que el director del SII ha hecho para regularizar esa propiedad y que los revisarán.

“El director nos ha hecho llegar un dossier con creo que son 14 documentos que fundamentan lo que él ha señalado. Nosotros vamos a revisar todo ese material que nos entregó el director para estar seguros de que efectivamente tomó todos los pasos, tomó todos los recuerdos del caso”, afirmó el secretario de Estado, en conversación con T13 Radio.

Mario Marcel advirtió que el tema de los avalúos para la ampliación o construcción de propiedades es un problema que tiene el sistema tributario “hace muchos” años y que incluso expresidentes de la República han sufrido estas deficiencias.

¿Respaldo de Marcel a Etcheberry?

Y aunque dijo que hay miles de propiedades en esa situación y que la de Etcheberry es solo una, de igual modo deslizó que su situación era diferente por ser precisamente el titular del SII.

“De esos cientos de miles de propiedades sólo una pertenece al director de impuestos internos, que, por su cargo, por supuesto que tiene una responsabilidad especial, no sólo respecto de la gestión del servicio, sino que respecto de su propio comportamiento como contribuyente”, agregó.

El ministro de Hacienda dijo que tiene sustento y que es plausible lo que Etcheberry les ha dicho sobre este caso y que “por supuesto cuando uno entrega la documentación es porque tiene interés que se la revisen, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros”.

Con todo, Marcel expresó que más allá del caso de Etcheberry, el propio SII y los municipios deben resolver este problema que es generalizado.

“Si lo revisamos en la experiencia propia de personas que conocemos, vamos a encontrar muchos casos así”, agregó Marcel, superior jerárquico de Etcheberry.

La propiedad por la que Etcheberry no pagó contribuciones

De acuerdo al reportaje de TVN, Etcheberry no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, además, no está regularizada.

Según una denuncia recibida por 24H, en este período la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto. La investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad, cuyo 50% pertenece a Etcheberry y la otra mitad a su esposa, tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior los $158 millones. Por este terreno y sus construcciones, Etcheberry pagó $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

El caso de Javier Etcheberry tuvo repercusiones políticas y, de hecho, parlamentarios de oposición pidieron que renuncie debido a esta polémica.