Cartera de empresas de factoring crece 11,6% al tercer trimestre del 2025

Un alza interanual de un 11,6% reportaron las empresas de factoring para el tercer cuarto del 2025, según informó Empresas de Servicio Financieros (EFA), gremio que engloba las empresas de factoring no bancarias.

Con esto, el stock de cuentas por cobrar del gremio alcanzó los $824.100 millones.

En el detalle, el factoring, que representa el 67,6% de las colocaciones, mostró un alza similar de 10,96%, totalizando $557 mil millones. En paralelo, el producto de confirming también mostró un crecimiento de 59,4% hasta $36,4 mil en stock bruto.

Valparaiso, 9 de mayo 2025. Imagen referencial sobre dinero. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Sobre el crecimiento del confirming, Ricardo Schliebener, Gerente de Relaciones Internacionales del gremio, afirma que este hecho “destaca que la industria (de las colocaciones no bancarias) cada vez va llegando a clientes de mayor tamaño”.

Según Schliebener, el aumento en las colocaciones se explica, entre varias razones, por “la actividad económica que avanzó en el periodo de medición un 3,2%”, dice el experto y detalla que el crecimiento en la actividad de los servicios y el comercio coincide con el aumento en las colocaciones del sector.

Asimismo, las colocaciones del sector industrial también coinciden con la variación del área.

Respecto a los aumentos coincidentes con la variación de los sectores, el gerente destaca su importancia: “Que exista una correlación positiva con la actividad económica, como muestran los números, es una gran noticia para la industria de factoring que siempre fue considerada anticíclica, pero a la luz de los números refleja —en esta oportunidad— un comportamiento cíclico.”

Comportamiento de riesgo y evolución de la morosidad

Por otro lado, el presidente de EFA, Enrique Tenorio, lo complementa: “La implementación progresiva de Basilea III, con mayores exigencias de capital y provisiones por riesgo, ha generado una reasignación del crédito dentro del sistema financiero. En ese contexto, el factoring no bancario ha absorbido parte de la demanda de financiamiento de corto plazo de las pymes, especialmente en segmentos donde el consumo de capital bancario es más intensivo, apoyándose en la mayor capilaridad territorial y sectorial que tiene el segmento no bancario para atender a las pymes”

En cuanto a la morosidad, la entidad informó un promedio ponderado de 11,53% a septiembre de 2025, marcando un alza de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En desglose, el factoring aumentó hasta 1,9 puntos, mientras que en el caso del leasing cayó de 10,3% a 9,9% y en los créditos disminuyó 2,3 puntos, hasta 6,3%. En tanto, el nivel de impagos del confirming se triplicó pasando desde el 0,7% del segundo trimestre al 2,3% del tercer cuarto, equivalente a un salto de 1,6 puntos porcentuales.