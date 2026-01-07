Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

Los proyectos solares y de almacenamiento lideraron la inversión de los proyectos energéticos en Chile durante el año anterior, anotando US$4.489 millones, según dio a conocer este miércoles la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) en su balance sobre los principales hitos del 2025. El monto, que representa proyectos que entraron en operación en 2025, representa un alza de 80% respecto a 2024.

“Tuvimos muchas discusiones si era un año que estaba activo o no estaba activo, en términos de aporte de nuevos proyectos, de inversiones, y esta es la cifra. Hay un rango amplio de situaciones financieras de distintas empresas, pero básicamente, cuando uno toma la radiografía de lo que finalmente ocurrió, los 4 mil y casi 500 millones de dólares que iniciaron su operación, dan cuenta de un año que fue exitoso en términos de incorporación de energías renovables y almacenamiento”, dijo la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas.

Justamente, la cartera de proyectos que entraron en operación durante el año pasado fue impulsada principalmente por iniciativas solares y de almacenamiento. “Este pipeline reafirma que Chile sigue siendo un destino atractivo para inversión en transición energética, en la medida en que existan señales regulatorias claras, mayor velocidad de ejecución y condiciones habilitantes alineadas con la nueva etapa del sistema”, destaca el gremio energético.

En tanto, la generación de Energía Renovable No Convencional (Ernc) presentó un incremento de 8,2%, totalizando un aporte estructural de 36 TWh y un 42% de la totalidad de la producción. Por otro lado, la generación renovable registró 55 TWh, una caída del 25% comparado con 2024.

En cuanto a los recortes, o más conocido como el vertimiento, la energía Ernc recortada de 2025 registró 6.0884 GWh, lo que representó un alza de 8% con respecto a 2024. “De no haberse producido estas reducciones, la participación Ernc del año habría sido 49,4% en vez de 42,4%. Este contraste resume la paradoja del año: récords renovables conviviendo con pérdidas de energía por congestión, sobreoferta y falta de flexibilidad”, explica Acera.