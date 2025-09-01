SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Caso licencias: Suseso dictamina que datos de Contraloría acreditan incumplimiento de reposo y zanja disputa entre isapres y Compin

Luego de que las isapres acusaron que Compin estaba impidiendo rechazar licencias de personas que viajaron al exterior denunciadas por Contraloría, la Superintendencia de Seguridad Social emitió un oficio que dejó claro el asunto. "Ya estamos aplicando las nuevas instrucciones", sostienen desde Compin.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Andres Perez

Luego de que en mayo la Contraloría General de la República (CGR) reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante su licencia médica; la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) instruyó a las isapres y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) que revisen si corresponde rechazar las licencias si se incumplió el reposo médico.

Contralora Dorothy Pérez. Dedvi Missene

El oficio de la Suseso venía acompañado de un anexo donde se informaba, para cada licencia médica, las fechas de entradas y salidas del país de cada afiliado.

Las isapres procedieron a redictaminar, es decir, rechazar aquellas licencias donde se determinó el incumplimiento del reposo, según lo instruido por Suseso. Y luego de eso la mayoría de ellas envío dichos cambios a las Compin, que son una veintena de comisiones distribuidas geográficamente en todo el país.

Sin embargo, se armó una polémica dado que distintas Compin estaban impidiendo rechazar las referidas licencias, argumentando que las isapres debían acreditar que la persona en cuestión salió del país estando con licencia, sin considerar como suficiente las pruebas aportadas por Contraloría, que cruzó información con la PDI.

De hecho, cuando en ese momento Pulso contactó a Compin, se defendieron y señalaron que la propia Contraloría y la Suseso “han remitido los antecedentes con casos que habrían incumplido el reposo, estableciendo que dicha condición debe ser verificada”.

Imagen Compin024

Luego de que este asunto se hiciera público hace poco más de una semana y media, la Suseso emitió un nuevo oficio, donde dejó claro que la investigación que hizo el organismo que comanda Dorothy Pérez, es prueba suficiente para acreditar que efectivamente hubo incumplimiento del reposo, dando por zanjada así la disputa entre las isapres y Compin.

En particular, la instrucción de la Suseso señalaba que “a juicio de este Servicio, la información proveniente de bases de datos o registros administrativos de una entidad del sector público, como por ejemplo aquella proporcionada por la PDI a la CGR, relativa a entradas o salidas del país, y que ha sido puesta a disposición de cada isapre o Compin por parte de esta Superintendencia, constituye un antecedente suficiente para tener por acreditada la causal de incumplimiento de reposo a que se refiere el citado artículo 55 letra a), del D.S. N° 3”.

Lo que señala este artículo es que “corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida (...) cuando el trabajador incurra en (...) incumplimiento del reposo indicado en la licencia”. En esa causal entran quienes habrían efectuado viajes al extranjero.

Ahora desde la industria de isapres están a la espera para ver si las Compin efectivamente cumplen lo instruido por Suseso.

Pero la directora nacional de Compin, Valeria Céspedes, ya adelanta lo que están haciendo: “Valoramos la claridad que entrega Suseso sobre la situación, esto permite agilizar el pronunciamiento que deben realizar las Compin e isapres respecto de licencias médicas asociadas al incumplimiento de reposo, en el marco del CIC 9 de la Contraloría General de la República. Ya estamos aplicando las nuevas instrucciones de la Superintendencia. Esto nos permite actuar coordinadamente y con transparencia, conforme a las leyes vigentes”.

En el caso de afiliados a Fonasa, esa revisión es únicamente responsabilidad de las Compin, dado que es la contraloría médica del seguro público. Para las isapres, en cambio, las Licencias Médicas Electrónicas (LME) primero pasan por sus contralorías médicas internas, y en caso de que no aprueben una licencia, en los procesos habituales éstas van a parar a Compin, siendo la segunda instancia y la definitiva.

Ahora las isapres y Compin efectivamente están rechazando las licencias de aquellas personas que Contraloría detectó que viajaron al exterior pese a que debían hacer reposo médico. Igualmente quienes tengan argumentos para haber realizado esos viajes mientras estaban con licencia, podrían apelar a dichas resoluciones, teniendo que acreditar su situación particular.

Más sobre:IsapresSusesoIsapre

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura
Chile

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama
Negocios

Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

Asesor económico de Kaiser detalla su plan de ajuste fiscal y los consejos que le dio Federico Sturzenegger

Salfacorp aportará $ 15.716 millones por el 20% de proyecto Mall Vivo en Ñuñoa

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda
El Deportivo

El plan con que la U va a la Conmebol a buscar la clasificación en la Copa Sudamericana tras la barbarie de Avellaneda

Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

Un club venido a menos y solo como complemento: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez y su papel en el equipo

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP
Cultura y entretención

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen
Mundo

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de Von der Leyen

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Rusia se desvincula del supuesto sabotaje al avión de la presidenta de la Comisión Europea

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”