CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sacó cuentas alegres con lo que respecta a las ventas del comercio en 2025. Según estimaciones del gremio, las ventas del sector minorista, excluyendo a los automóviles, habrían alcanzado los $75.516 millones el año pasado.

De esta forma, las ventas reales del comercio minorista registraron dos años de alza. Mientras que desde la CCS destacan que las ventas de 2025 superan los niveles de 2021, un año marcado por el boom del consumo por motivo de las ayudas masivas entregadas en pandemia y los retiros de dinero desde los fondos de pensiones.

En 2022, las ventas bajaron respecto a 2021 y llegaron a $72.436 millones. Luego, en 2023, alcanzaron los 68.256 millones, bajando nuevamente en relación al año anterior, y en 2024 tocaron los $75.516 millones, con lo que se terminaron dos años de baja de las ventas reales del comercio minorista.

“La tasa de crecimiento anual superó levemente el 5% real, y tuvo entre sus principales impulsores las categorías de productos electrónicos, equipamiento del hogar y tecnológicos, que avanzaron a tasas de 2 dígitos, además de vestuario y calzado, con un crecimiento en torno al 8%”, destacó la CCS en un comunicado.

Otros de los factores que explican las cifras son el turismo de compras. Según comentó la CCS, los turistas argentinos, gracias a un muy buen primer semestre, promediaron una expansión cercana al 40% en sus gastos.

Mientras que el canal de mayor crecimiento fue el comercio electrónico (10%), que luego de dos años de contracción retomó su tendencia de alto dinamismo, resaltó el gremio.

La CCS también destacó que el mercado minorista local se ubica entre los de mejor desempeño a nivel internacional. “Si bien otra plaza de la región que cuenta con importante participación de capitales chilenos (Colombia), alcanzó resultados aún superiores (12%). A nivel global, el crecimiento de las ventas minoristas promedió poco más de un 2%”.

En detalle, Chile alcanzó un 5,3% en la variación de ventas reales de retail por países en 2025, solamente superado por Chipre (7,7%), Luxemburgo (9,7%), Colombia (12,3%) y Turquía (13,4%), según datos de la CCS.

Para 2026, en tanto, la CCS proyecta ventas por $78.008 millones, con un crecimiento real en torno al 3,3%. La CCS respalda sus proyecciones en el contexto “de las altas bases de comparación que dejó el año pasado, el debilitamiento que se observa ya por varios trimestres del mercado laboral, y la caída prevista en el turismo de shopping”.

Sobre los factores que impulsarán las ventas del comercio, la CCS comentó que “la normalización de la inflación y de las tasas de interés contribuirá a impulsar los resultados del sector. A ello se suma el aporte que el mismo control inflacionario supondrá a los salarios reales, un tipo de cambio más bajo y estable, la mejoría en la confianza del consumidor y las favorables perspectivas para el comercio electrónico".