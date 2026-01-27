SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Las ventas del sector minorista habrían alcanzado un poco más de $75 mil millones en 2025, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    ALEJANDRO ASTORGA

    La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sacó cuentas alegres con lo que respecta a las ventas del comercio en 2025. Según estimaciones del gremio, las ventas del sector minorista, excluyendo a los automóviles, habrían alcanzado los $75.516 millones el año pasado.

    De esta forma, las ventas reales del comercio minorista registraron dos años de alza. Mientras que desde la CCS destacan que las ventas de 2025 superan los niveles de 2021, un año marcado por el boom del consumo por motivo de las ayudas masivas entregadas en pandemia y los retiros de dinero desde los fondos de pensiones.

    En 2022, las ventas bajaron respecto a 2021 y llegaron a $72.436 millones. Luego, en 2023, alcanzaron los 68.256 millones, bajando nuevamente en relación al año anterior, y en 2024 tocaron los $75.516 millones, con lo que se terminaron dos años de baja de las ventas reales del comercio minorista.

    “La tasa de crecimiento anual superó levemente el 5% real, y tuvo entre sus principales impulsores las categorías de productos electrónicos, equipamiento del hogar y tecnológicos, que avanzaron a tasas de 2 dígitos, además de vestuario y calzado, con un crecimiento en torno al 8%”, destacó la CCS en un comunicado.

    Otros de los factores que explican las cifras son el turismo de compras. Según comentó la CCS, los turistas argentinos, gracias a un muy buen primer semestre, promediaron una expansión cercana al 40% en sus gastos.

    Mientras que el canal de mayor crecimiento fue el comercio electrónico (10%), que luego de dos años de contracción retomó su tendencia de alto dinamismo, resaltó el gremio.

    La CCS también destacó que el mercado minorista local se ubica entre los de mejor desempeño a nivel internacional. “Si bien otra plaza de la región que cuenta con importante participación de capitales chilenos (Colombia), alcanzó resultados aún superiores (12%). A nivel global, el crecimiento de las ventas minoristas promedió poco más de un 2%”.

    En detalle, Chile alcanzó un 5,3% en la variación de ventas reales de retail por países en 2025, solamente superado por Chipre (7,7%), Luxemburgo (9,7%), Colombia (12,3%) y Turquía (13,4%), según datos de la CCS.

    Para 2026, en tanto, la CCS proyecta ventas por $78.008 millones, con un crecimiento real en torno al 3,3%. La CCS respalda sus proyecciones en el contexto “de las altas bases de comparación que dejó el año pasado, el debilitamiento que se observa ya por varios trimestres del mercado laboral, y la caída prevista en el turismo de shopping”.

    Sobre los factores que impulsarán las ventas del comercio, la CCS comentó que “la normalización de la inflación y de las tasas de interés contribuirá a impulsar los resultados del sector. A ello se suma el aporte que el mismo control inflacionario supondrá a los salarios reales, un tipo de cambio más bajo y estable, la mejoría en la confianza del consumidor y las favorables perspectivas para el comercio electrónico".

    Más sobre:ComercioCCS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres espectáculos de Teatro a Mil extienden sus funciones en La Pintana

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Metro y Tren Nos se podrán pagar con tarjetas bancarias desde febrero

    Lo más leído

    1.
    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    2.
    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    3.
    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    4.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    5.
    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema
    Chile

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021
    Negocios

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años
    Tendencias

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid
    El Deportivo

    De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Tres espectáculos de Teatro a Mil extienden sus funciones en La Pintana
    Cultura y entretención

    Tres espectáculos de Teatro a Mil extienden sus funciones en La Pintana

    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur