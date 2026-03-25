Cencosud refuerza presencia en Colombia y filial de centros comerciales adquiere participación mayoritaria en Plaza Central

El holding Cencosud refuerza su presencia en Colombia. La filial Cenco Malls anunció este miércoles la suscripción de un contrato para adquirir indirectamente el 51% del centro comercial Plaza Central, en una operación valorizada en $ 459.000 millones colombianos, equivalentes a aproximadamente US$ 124,5 millones.

La transacción -realizada a través de su filial Cencosud Col Shopping S.A.S.- considera que el vendedor, Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (PEI), se mantenga como socio estratégico con el 49% restante del activo.

Según informó la compañía, la operación por el establecimiento ubicado en Bogotá apunta a reforzar su presencia en “uno de los mercados más relevantes de la región” y se enmarca en su estrategia de crecimiento y consolidación regional.

Cenco Mall adquiere participación mayoritaria en Plaza Central, de Colombia

Plaza Central es descrito por la firma como un activo emblemático del retail inmobiliario en Bogotá, con una trayectoria de 10 años y una ubicación estratégica en una zona de alta influencia , con conectividad vial y acceso a transporte público masivo.

De acuerdo con cifras a diciembre de 2025, el centro comercial cuenta con 204.832 m2 de superficie construida, 76.520 m2 de GLA (Gross Leasable Area o Área Bruta Arrendable), una tasa de ocupación de 94% e ingresos por $ 79.098 millones.

Plaza Central dice que ha recibido más de 85 millones de personas desde su apertura.

El gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, destacó el carácter estratégico de la operación.

“Esta operación marca un hito para Cenco Malls, al ser la primera adquisición de un activo emblemático, y refuerza nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en la región. Plaza Central fortalece nuestro portafolio y nuestra presencia en Colombia”, señaló.

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de operaciones, así como a la aprobación de la autoridad de competencia correspondiente, advirtió la empresa.

Presencia regional del holding

Cencosud adquiere participación en Plaza Central Colombia

El grupo Cencosud -matriz de Cenco Malls- cuenta con una amplia presencia en el negocio del retail e inmobiliario comercial en la región.

En Chile opera 11 centros comerciales, 23 power centers y el complejo de oficinas Gran Torre Costanera, con un GLA total de 1.293.769 m2 y un banco de terrenos de 639.296 m2.

En Colombia, en tanto, posee 2 centros comerciales y 2 power centers, que suman 78.973 m2 de superficie arrendable y que se ampliaría a 155.493 m2 si prospera la operación por Plaza Central.

En Perú, la compañía mantiene 2 centros comerciales y 1 power center, con un GLA total de 77.817 m2, consolidando así su presencia en los principales mercados de la región.