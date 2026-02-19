SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Con estas aperturas, la marca opera 22 tiendas en el sur del estado de Florida y un total de 173 en Estados Unidos.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Cencosud abre dos nuevas tiendas de la cadena The Fresh Market en Estados Unidos.

    Cencosud inauguró dos tiendas de su cadena de supermercados The Fresh Market, en los sectores de Aventura y South Miami, en Miami, estado de Florida, ampliando así su presencia en Estados Unidos.

    Con estas aperturas, la marca opera 22 tiendas en el sur de Florida y un total de 173 en el país.

    Cencosud adquirió el 100% de The Fresh Market en agosto de 2025, tras comprar el 33% restante de las acciones que aún no poseía por US$295 millones.

    Las ceremonias incluyeron degustaciones, actividades para la comunidad y un simbólico “corte de cinta”. Según destacó la empresa, clientes y colaboradores valoraron la propuesta de ambos locales, centrada en frescura, calidad y una experiencia de compra distintiva.

    La tienda de South Miami ofrece una experiencia boutique con carnes y mariscos premium, frutas y verduras de temporada, panadería artesanal y repostería fresca, sushi, platos preparados, deli, opciones listas para llevar y un amplio surtido orgánico e internacional", resaltaron desde Cencosud.

    Cencosud abre dos nuevas tiendas de la cadena The Fresh Market en Estados Unidos.

    En cuanto a la de Aventura, señalaron que “incorpora un formato moderno con un nuevo diseño de áreas interiores y exteriores y una cafetería con Roasting Plant, donde el café premium se tuesta a pedido en la misma tienda. A ello se suma una propuesta gastronómica integral de productos frescos y comidas preparadas, además de una extensa variedad de opciones orgánicas”.

    “Con la apertura de estas dos tiendas de The Fresh Market en Miami, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en un mercado estratégico para Cencosud. Este hito permite a The Fresh Market profundizar su liderazgo en productos frescos, calidad y experiencia de compra, y reforzar su vínculo con las comunidades en Estados Unidos”, declararon desde el retailer.

    Más sobre:CencosudEmpresasNegociosEstados UnidosThe Fresh Market

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

    Lo más leído

    1.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    2.
    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    3.
    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno
    Chile

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami
    Negocios

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    Resultados de minera Gold Fields se disparan gracias a su operación de oro en Chile

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia
    El Deportivo

    Se va del colista de la liga: Ignacio Saavedra tiene nuevo equipo en el fútbol de Rusia

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente
    Mundo

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025
    Paula

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard