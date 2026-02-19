Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

Cencosud inauguró dos tiendas de su cadena de supermercados The Fresh Market, en los sectores de Aventura y South Miami, en Miami, estado de Florida, ampliando así su presencia en Estados Unidos.

Con estas aperturas, la marca opera 22 tiendas en el sur de Florida y un total de 173 en el país.

Cencosud adquirió el 100% de The Fresh Market en agosto de 2025, tras comprar el 33% restante de las acciones que aún no poseía por US$295 millones.

Las ceremonias incluyeron degustaciones, actividades para la comunidad y un simbólico “corte de cinta”. Según destacó la empresa, clientes y colaboradores valoraron la propuesta de ambos locales, centrada en frescura, calidad y una experiencia de compra distintiva.

“La tienda de South Miami ofrece una experiencia boutique con carnes y mariscos premium, frutas y verduras de temporada, panadería artesanal y repostería fresca, sushi, platos preparados, deli, opciones listas para llevar y un amplio surtido orgánico e internacional", resaltaron desde Cencosud.

En cuanto a la de Aventura, señalaron que “incorpora un formato moderno con un nuevo diseño de áreas interiores y exteriores y una cafetería con Roasting Plant, donde el café premium se tuesta a pedido en la misma tienda. A ello se suma una propuesta gastronómica integral de productos frescos y comidas preparadas, además de una extensa variedad de opciones orgánicas”.

“Con la apertura de estas dos tiendas de The Fresh Market en Miami, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en un mercado estratégico para Cencosud. Este hito permite a The Fresh Market profundizar su liderazgo en productos frescos, calidad y experiencia de compra, y reforzar su vínculo con las comunidades en Estados Unidos”, declararon desde el retailer.