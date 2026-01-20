SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

    José Ignacio Escobar dijo que "es una mujer muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia política". Además, señaló que, tras la salida de Colbún de dos gremios eléctricos, no están mirando una nueva asociación.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    26/09/2024 JOSE IGNACIO ESCOBAR, GERENTE GENERAL DE COLBUN MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    La industria energética está a la espera de la nueva carta que presentará el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast para el Ministerio de Energía. El nombre que ha sonado para este cargo es el de la senadora, timonel de Demócratas y exautoridad de los gobiernos de la Concertación, Ximena Rincón.

    El CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, dijo a Pulso que “Ximena fue miembro de la Comisión de Energía del Senado un par de periodos, me tocó conocerla bastante y creo que es una mujer muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia política. Hoy día lo que el ministerio requiere es justamente eso, una conducción fuerte, impulsar el sector hacia las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos. Ximena puede ser un elemento clave (...) es buena carta”.

    Escobar fue consultado en medio del acuerdo entre la generadora Colbún y el Teleférico de Santiago para suministrarle 100% de energías renovables.

    Con ello, Colbún ha enfrentado un movimiento importante en su representación a través de los gremios, pues a finales de 2025 la compañía se salió de Generadoras de Chile y de Acera. “Estábamos ya hace un tiempo iniciando un proceso de reflexión interna de qué es lo que nosotros queríamos aportar cómo Colbún a un sistema eléctrico que sea mejor para los consumidores. Y nos parecía que ninguna de las alternativas que teníamos a la mano, de alguna forma, compartía esa mirada de largo plazo y esa visión“, precisó Escobar.

    Al ser consultado si están mirando algún nuevo gremio, el representante de Colbún indicó que “no, nada. Seguimos mirándonos internamente de qué es lo que queremos aportar al país y a la nueva administración que viene en los próximos años”.

    Sobre el diálogo con el gobierno para los próximos años, Escobar señaló que “dado que somos una empresa chilena, gracias a Dios tenemos buena llegada a todo nivel. Somos una compañía que está hace casi 40 años en Chile, por lo tanto, tenemos la capacidad en todas las regiones de llegar con las autoridades, con las comunidades, con la gente local y también a nivel nacional”.

    Espera que “les tengan tendidas las puertas abiertas en el Congreso y en el Ejecutivo, como siempre ha sido. Por lo tanto, esperamos de que esto no sea, de alguna forma, cerrar nuestro espacio de colaboración. Al revés, de abrirnos espacios de colaboración y siempre ha sido así, y esperemos que siga siendo esa la tónica”.

    Más sobre:CEO de ColbúnXimena RincónMinisterio de Energía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    Lo más leído

    1.
    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”
    El Deportivo

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?
    Cultura y entretención

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?