CEO de Colbún por Ximena Rincón como posible ministra de Energía: “Es buena carta”

La industria energética está a la espera de la nueva carta que presentará el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast para el Ministerio de Energía. El nombre que ha sonado para este cargo es el de la senadora, timonel de Demócratas y exautoridad de los gobiernos de la Concertación, Ximena Rincón .

El CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, dijo a Pulso que “Ximena fue miembro de la Comisión de Energía del Senado un par de periodos, me tocó conocerla bastante y creo que es una mujer muy inteligente, muy capaz y con mucha experiencia política. Hoy día lo que el ministerio requiere es justamente eso, una conducción fuerte, impulsar el sector hacia las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos. Ximena puede ser un elemento clave (...) es buena carta ”.

Escobar fue consultado en medio del acuerdo entre la generadora Colbún y el Teleférico de Santiago para suministrarle 100% de energías renovables.

Con ello, Colbún ha enfrentado un movimiento importante en su representación a través de los gremios, pues a finales de 2025 la compañía se salió de Generadoras de Chile y de Acera. “Estábamos ya hace un tiempo iniciando un proceso de reflexión interna de qué es lo que nosotros queríamos aportar cómo Colbún a un sistema eléctrico que sea mejor para los consumidores. Y nos parecía que ninguna de las alternativas que teníamos a la mano, de alguna forma, compartía esa mirada de largo plazo y esa visión“, precisó Escobar.

Al ser consultado si están mirando algún nuevo gremio, el representante de Colbún indicó que “no, nada. Seguimos mirándonos internamente de qué es lo que queremos aportar al país y a la nueva administración que viene en los próximos años”.

Sobre el diálogo con el gobierno para los próximos años, Escobar señaló que “dado que somos una empresa chilena, gracias a Dios tenemos buena llegada a todo nivel. Somos una compañía que está hace casi 40 años en Chile, por lo tanto, tenemos la capacidad en todas las regiones de llegar con las autoridades, con las comunidades, con la gente local y también a nivel nacional”.

Espera que “les tengan tendidas las puertas abiertas en el Congreso y en el Ejecutivo, como siempre ha sido. Por lo tanto, esperamos de que esto no sea, de alguna forma, cerrar nuestro espacio de colaboración. Al revés, de abrirnos espacios de colaboración y siempre ha sido así, y esperemos que siga siendo esa la tónica”.