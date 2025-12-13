Chile deja de ser el país de la región con el menor arancel efectivo con EE.UU.

Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, una de sus políticas económicas de mayor alcance fue la imposición de aranceles masivos a las importaciones provenientes de sus socios comerciales y a productos específicos.

Estos fueron anunciados en primera instancia el 1 de febrero, con una tarifa del 25% a la importación de bienes provenientes de Canadá y México, y del 10% a la importación de bienes originarios de China. A esta medida le siguieron otras como los aranceles al acero y al aluminio, a los automóviles, a los productos manufacturados de cobre y a la madera.

El 2 de abril dio a conocer la aplicación de aranceles adicionales para sus socios comerciales, con tasas diferenciadas por país. Dicha jornada fue denominada como “el Día de la Liberación”, donde la tasa de arancel mínimo fue del 10%, la cual fue aplicada a Chile y a la mayor parte de los países de América Latina, partiendo su vigencia el 9 de ese mes.

Un informe del OCEC-UDP realizado por el economista senior Juan Ortiz y el investigador Antonio Espinoza, analizó el impacto que estos aranceles han generado en el país. Hasta antes de la llegada de Trump, las importaciones chilenas de bienes provenientes de Estados Unidos, con el cual se tiene un Tratado de Libre Comercio desde 2004, tenían un arancel efectivo del 0,57%, mientras que los envíos de nuestro país a Estados Unidos, uno del 0,03%.

El informe resalta que ese 0,03% de Chile, era el menor arancel efectivo de Latinoamérica, seguido por Perú, con un 0,1%, y por Costa Rica, con un 0,11%. Por su parte, las naciones de la región con mayor arancel efectivo eran Brasil (1,28%), Argentina (1,04%) y Ecuador (0,43%).

También explica que, en el caso de Perú y Costa Rica, al igual que con Chile, existen tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo cual permite que estos países tengan un arancel efectivo relativamente bajo.

Así, mientras el 60,8% de lo importado por EE.UU. desde Chile en 2024 se acogió a algún tratamiento preferencial, en el caso de Perú fue el 56,5%, y en el de Costa Rica, el 17,9%.

Además, el año pasado, Chile fue el país con menor arancel efectivo aplicado por Estados Unidos dentro de los 50 países de los que más importó bienes.

Situación tras el cambio

En su análisis, el OCEC-UDP explica que para estimar el nuevo arancel efectivo que se le aplica a Chile, tras los aumentos decretados por el gobierno de Trump, debe considerarse la tasa adicional del 10% y la participación que tiene cada uno de los productos exportados a Estados Unidos en el total, donde existen múltiples aranceles y excepciones a bienes específicos. “Para analizar el cambio en el arancel efectivo que Estados Unidos ha aplicado en lo que va de 2025 a la importación de bienes provenientes de Chile, se requiere analizar cómo ha sido la evolución de las exportaciones de bienes desde Chile a EE.UU. a lo largo del año”, señala.

Para ver el efecto del alza arancelaria en Chile, se muestra que para abril de este año se registraba un arancel efectivo del 0,9%, mientras que, en el último mes disponible, agosto, fue del 4,57%.

Comparación internacional

Al comparar con otros países que comercian con Estados Unidos, el informe sostiene que Chile, con su nuevo arancel efectivo del 4,57%, perdió su posición de privilegio en la región, ubicándose ahora por detrás de Venezuela (3,57%), Colombia (3,88%) y Argentina (4,13%).

Desde el OCEC-UDP detallan que “el caso de Venezuela es similar al de Chile, ya que se debe a que su principal producto de exportación al país norteamericano, que es el petróleo, también está exento de aranceles recíprocos”. En Chile, mayoritariamente el cobre también.

En cuanto a Brasil, fue el país que tuvo el mayor incremento en el arancel efectivo a agosto 2025, respecto del periodo previo a la implementación de aranceles (enero-marzo 2025), pese a que también su principal producto de exportación a EE.UU. es petróleo. Sin embargo, este tiene una participación considerablemente menor en comparación a los demás países mencionados. Además, Estados Unidos le aplicó en agosto de 2025 un arancel del 50% a una serie de productos provenientes de Brasil.

El análisis del OCEC-UDP muestra además cómo cambió el arancel efectivo aplicado por Estados Unidos en agosto de 2025 a la importación de bienes provenientes de los países del G7, más China.

Archivo: Donald Trump y Xi Jinping. Kevin Lamarque

Destacó “el fuerte aumento que tuvieron los aranceles aplicados a China, pasando del 15,8% en el periodo previo a aranceles al 39,72% en agosto”, significando el mayor aumento entre ese grupo de países.

Por otro lado, se aprecia que Canadá fue el país del G7 cuyo arancel efectivo en agosto tuvo el menor incremento respecto al periodo previo a aranceles recíprocos, con solo 3,16 puntos porcentuales, lo cual se explica porque los aranceles aplicados a este país, junto con los de México, comenzaron antes de abril.

Para los economistas que realizaron este informe, si bien el arancel efectivo aplicado por Estados Unidos a la importación de bienes chilenos en agosto 2025 fue del 4,57%, es bajo en comparación con el arancel aplicado al total de las importaciones de Estados Unidos para dicho mes, el cual ascendió al 10,6%. Además, para agosto 2025, Chile se sigue encontrando entre los países con menor arancel efectivo por parte de Estados Unidos. Así, mientras Chile fue el país con menor arancel efectivo en 2024 dentro de los 50 principales que exportan a EE.UU., en agosto 2025 fue el duodécimo con menor arancel efectivo.

En el análisis se especifica que una de las razones que ha permitido que Chile haya tenido un incremento relativamente moderado en el arancel efectivo respecto a otros países de Latinoamérica es el cambio en la composición de la exportación chilena de bienes a Estados Unidos, específicamente por el cobre.

“Posterior a la implementación de los aranceles, se evidenció un fuerte incremento en las exportaciones de cátodos de cobre, producto de la incertidumbre que había respecto a si estarán o no eventualmente afectos a estos, por lo que se registró un adelantamiento de las importaciones del mineral para incrementar stock y no tener que importar con un posible arancel”.

Por ello, ahora, en caso de que la exportación de concentrado de cobre a Estados Unidos se desacelere y disminuya su participación dentro del valor total exportado al país, “hará que la exposición a los aranceles recíprocos incremente”, precisan.