Chile se convierte en el mejor cliente de los fabricantes "del arma de Batman", tras compras de Carabineros

Se trata del arma que “envuelve” a los delincuentes para inmovilizarlos.

Por 
Pulso de La Tercera
BolaWrap, el arma de Batman que tiene Carabineros

Chile está convertido en el principal cliente de BolaWrap, el arma que “envuelve” a los delincuentes para inmovilizarlos y que el mismo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez presentó en 2022 como “el arma de Batman”, cuando la institución hizo pública su primera compra.

“Cuando veo a Chile, que representa una gran oportunidad en sí mismo, me pregunto cómo podemos replicarlo en otros lugares”, dijo Jared Novick, el director de operaciones de Wrap Technologies Inc. a los inversionistas de la firma mientras comentaba los últimos resultados de la compañía estadounidense, una startup de seguridad que cotiza en el tecnológico Nasdaq.

“Chile es una oportunidad maravillosa en sí misma. Otros países también están ahora interesados. Contamos con inventario para satisfacer esa necesidad”, sostuvo Novick al ser consultado por los inversionistas respecto de este exitoso producto, uno de los de mayores ventas de la startup.



“Recientemente, Scot Cohen (CEO de la firma) y yo estuvimos en Washington D. C. invitados a las embajadas de muchos países y los embajadores nos preguntaron por Chile y cómo pueden tener un programa similar”, reveló.

En 2022, el entonces General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez presentó en la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, las primeras BolaWraps compradas a Estados Unidos. Para describir su uso y utilidad, el entonces general director las comparó “en términos generales” con el arma “que usa Batman”. Su diseño permite usarla rápidamente con el fin de desescalar cualquier situación con personas no colaborativas. Es un dispositivo manual de contención a distancia que descarga una correa de Kevlar para inmovilizar temporalmente a distancia a sospechosos y personas en crisis.

Desde entonces, Chile ha comprado sucesivamente el dispositivo. “Empezaron con 500. Duplicaron la cantidad y luego llegaron a 2.000. Y lo que impulsó el avance fueron los resultados obtenidos”, detallaron los ejecutivos de la empresa fabricante.



El año pasado, en medio de la discusión presupuestaria, Carabineros de Chile anunció que destinará US$ 38 millones en 2025 para la compra de otras 10.583 BolaWraps.

La primera vez que se usó en Chile “el arma de Batman” fue en Iquique en 2023 y desde entonces su utilización ha ido en aumento. Según explicó la policía, esta herramienta de defensa de los funcionarios policiales será incorporada en los nuevos uniformes de la institución, junto a las esposas de seguridad, bastón retráctil, arma de servicio, aerosol portátil, radio portátil y ahora el Bola Wrap.

“Muchos otros países nos han indicado que están observando y hablando con la policía chilena sobre nuestro programa. Así que soy muy optimista con respecto a Chile y probablemente tengamos más de diez pilotos en marcha en diferentes etapas con las fuerzas policiales. A medida que estos datos comiencen a difundirse a nivel mundial y muestren su uso aquí en Estados Unidos, creo que acelerará todo lo que estamos haciendo a nivel mundial. Y las oportunidades internacionales son enormes. Estamos viendo un cambio de comportamiento ahora mismo en Estados Unidos con los datos que estamos analizando”, detalló.



Debido a las funcionalidades del equipo de seguridad, la Asociación de Municipios de la Zona Oriente solicitó a principios de este año a Contraloría un pronunciamiento para verificar la viabilidad del uso de la BolaWrap por parte de los guardias municipales, lo que fue rechazado.

