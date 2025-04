Chile y EE.UU. fijan hoja de ruta para negociación por arancel de 10% y definen tres temas a tratar en próxima cita en Santiago

Era una reunión clave para Chile. Un primer acercamiento con Estados Unidos después de que comenzara la guerra comercial. La tarifa arancelaria que fijó Estados Unidos, y donde está Chile, es de 10% para todos los países por 90 días, con la excepción de China, cuyos aranceles son de 145%.

El balance que hace el gobierno es positivo, ya que se inicia un trabajo con temas concretos para abordar durante los próximos meses, en el marco de los aranceles recíprocos impuestos por la nación estadounidense.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, fue quien lideró la comitiva chilena, mientras que por Estados Unidos estuvo su representante comercial (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer. La autoridad chilena asistió acompañada por el embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y por representantes de los equipos técnicos de la Subrei y del Ministerio de Hacienda.

En la cita, que comenzó a las 11:15 de este miércoles y que se extendió por poco más de 1 hora, se abordaron materias netamente comerciales que son de interés de ambas naciones.

Al término de la reunión, la subsecretaria Sanhueza señaló que “se cumplió el objetivo. Tuvimos una buena primera reunión donde logramos establecer un diálogo directo y constructivo con el representante de Comercio de Estados Unidos”.

Claudia Sanhueza en reunión con el CEO de la Asociación Internacional del Cobre.

En este marco, la personera de gobierno afirmó que se definió “una hoja de ruta conjunta que contempla la realización de dos encuentros a concretarse en lo que resta del primer semestre de este año”. Y como temas se definieron tres grandes ejes: economía digital, donde se incluyen materias como comercio digital; seguridad económica, donde estará todo lo relacionado con las inversiones y la certeza jurídica; y las barreras no arancelarias.

Según dijo la subsecretaria, estas temáticas apuntan “a facilitar el fortalecimiento de la relación económica-comercial bilateral en beneficio de ambos países, de acuerdo con lo establecido en nuestro Acuerdo de Libre Comercio vigente desde 2004″.

La próxima reunión ya está agendada y será en Chile el 11 y 12 de junio con la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio (TLC), donde ya se llegará con los temas más concretos a trabajar. Quienes conocen de cerca las tratativas aseguran que el objetivo final es que se mantenga para Chile lo establecido en el TLC, esto es, que el arancel efectivo para las exportaciones chilenas que van a EE.UU. se quede en 0% y que por tanto se las exceptúe de la tarifa de 10%. En ese sentido, la evaluación de esta gestión inicial es positiva, ya que señalan que hubo una buena disposición de EE.UU. para sentarse a conversar y establecer temas prioritarios que estarán en esta hoja de ruta.

Estados Unidos el segundo socio comercial de Chile. Al cierre de 2024, el intercambio comercial alcanzó los US$ 31.636 millones, con un crecimiento promedio anual de 6,3% en los últimos seis años.

Un antecedente sobre la posibilidad de que se respete el TLC lo entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel este miércoles. Ese antecedente se sustenta en el TLC que firmó EE.UU. con México y Canadá. En conversación con radio Duna, el secretario de Estado lo explicó de la siguiente manera. “Si ese 10% es inamovible o no, creo que hay un precedente que es bastante claro, que es el caso de Canadá y México”, dijo el secretario de Estado.

Marcel comentó que en su caso no todos los productos, no todas las exportaciones están desgravadas y no todas están con arancel cero.

“Lo que hizo Estados Unidos fue que le aplicó un arancel de 25% a la parte no desgravada, y le mantuvo el cero a la parte desgravada. Se respetó en todo momento el acuerdo, lo cual nos da esperanza de que a nosotros nos respete el Tratado de Libre Comercio”, sostuvo el jefe de Teatinos 120.

Con esto, Marcel dijo que efectivamente existen casos en los cuales EE.UU. está aplicando aranceles de 0% a las importaciones y que tienen como telón de fondo un TLC.

“Ahí hay un caso bien cercano, porque además corresponde a un Tratado de Libre Comercio muy similar al nuestro. Así que ese es un punto de referencia que es importante para la conversación”, afirmó el ministro de Hacienda.

En el día previo a esta reunión, la subsecretaria Sanhueza tuvo encuentros con el CEO de la International Copper Association, Juan Ignacio Díaz, donde destacó la posición estratégica de Chile en la industria minera global y que, tras décadas de experiencia, el país se ha consolidado como un proveedor confiable y responsable para la comunidad internacional.

Posteriormente, se reunió con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce), liderados por Anne McKinney, vicepresidente para las Américas de la organización. En el encuentro, la autoridad realzó la histórica relación económica-comercial entre ambos países, fortalecida por el Acuerdo de Libre Comercio, y la importancia de continuar solidificando dichos lazos. Finalmente, conversó con chilenos residentes en Washington D.C., donde abordaron el actual contexto económico-comercial internacional y sus posibles implicancias para Chile.