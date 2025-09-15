SUSCRÍBETE
ChileDay: Grau llama al sector privado a no solo pensar en un Estado que cobre menos impuestos y de menor regulación

"Creo que el sector privado no ha reflexionado lo suficiente sobre el tipo de Estado que necesita para crecer", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Nicolás Grau, ministro de Hacienda. Andres Perez

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, planteó, ante actuales y posibles inversionistas en Chile, que las oportunidades que tiene el país para crecer tienen relación con la industria de las energías renovables, la colaboración público-privada y la innovación para impulsar las empresas.

Además, el secretario de Estado resaltó las instituciones y la capacidad de estas para resolver los problemas que puedan ocurrir.

Ni nosotros ni ningún país podemos ofrecer que nada suceda en 30 años. Lo único que podemos ofrecer, y creo que Chile tiene una ventaja en ese sentido, es que no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que abordaremos ese problema mediante instituciones”, dijo el ministro Grau en un panel del Chile Day.

Un mensaje que resaltó el secretario de Estado apelando a lo que fue el proceso constitucional y su objetivo de hacer frente al descontento que originó el estallido social.

“Aunque no sea el resultado político que muchos esperaban, incluso en mi caso, lo ocurrido con el proceso constitucional, creo que el proceso tiene valor para mostrar al mundo cómo podemos gestionar todo este conflicto social”, añadió.

El Estado según el sector privado

Sobre el vínculo del Estado y el sector privado, el ministro Grau destacó la larga colaboración entre estos dos y planteó como ejemplo el sistema de concesiones como un hito relevante en esa relación.

“El proceso que tenemos ahora es en términos de permisos, que es, como dije durante mi presentación, el mayor problema que tenemos, seguirá siendo un problema, pero lo estamos abordando y estamos trabajando juntos para resolverlo”, resaltó.

El ministro Grau llamó a no entender esta colaboración como un escenario donde el sector público se reduce al mínimo o el Estado va a tener “demasiado peso”.

Además, el ministro Grau pidió al sector privado a tener una posición más innovadora sobre la relación que buscan tener con el Estado.

“No he tenido éxito con este mensaje, así que continuaré durante los meses que me quedan hasta el final de este trabajo, creo que el sector privado no ha reflexionado lo suficiente sobre el tipo de Estado que necesita para crecer”, dijo.

“A veces siento que simplemente dicen: ‘No queremos demasiada regulación, no queremos demasiados impuestos’, lo cual está bien. Es un punto de vista válido. Pero creo que lo que necesitamos es mucho más complejo. Necesitamos una relación de colaboración y ser más creativos”, sostuvo.

El ministro Grau planteó como ejemplo que “cuando hablo con empresas, vienen a mi oficina y me muestran su proyecto (...) He aprendido mucho en esas reuniones. En general, creo que me piden un tipo de Estado que no tenemos ahora mismo. No tenemos la capacidad de abordar, junto con ustedes, situaciones complejas. De innovar, de trabajar juntos, de anticipar cómo abrir nuevas oportunidades de negocio, de coordinar todo lo necesario en cuanto a los bienes públicos necesarios para realizar inversiones”.

“Esa conversación también será difícil, porque si el Estado tiene más capacidad, en el futuro también les pedirán cosas diferentes. Pero creo que esto es algo que necesitan, pero aunque lo necesiten, no lo piden y no entiendo por qué”, añadió.

Sobre esta relación también se apuntó a medidas como avanzar en el proyecto de sala cuna, financiar la innovación de las empresas, impulsar las empresas de menor tamaño que puedan pasar a ser grandes y trabajar con el sector privado para atraer mayor inversión a Chile.

Gasto fiscal

Sobre uno de los problemas que planteó que tenía Chile era el tema del gasto fiscal, algo que el secretario de Estado explicó en el contexto de una situación que comenzó mucho antes del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Durante muchos años, gastamos más dinero porque pensábamos que nuestra capacidad de crecimiento era mayor y que se recuperaría en algún momento, pero no fue así”, dijo y apuntó al 2012 como hito del comienzo de este escenario.

Además, el ministro Grau añadió la caída en la productividad como otro factor que presiona a la economía.

“Tanto la derecha como la izquierda pensamos que el crecimiento era algo natural. Y no es así (...) Se necesita mucho trabajo, innovar y hacer las cosas de forma diferente”, apuntó.

Ante este contexto, el secretario de Estado refutó la afirmación del éxito de Chile durante 30 años: “Permítanme decir algo que va a ser un poco polémico, pero aun así. No sé si crecimos a un alto nivel durante 30 años. Quiero decir, crecimos un 20 y algo".

“La diferencia es importante, porque uno de los problemas que tuvimos en Chile es que durante muchos años pensamos que estábamos creciendo más”, agregó en el contexto del aumento del gasto fiscal.

