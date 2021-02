China bate otro récord: concentró casi la mitad de las exportaciones chilenas en enero

En plena ruta de recuperación económica, China incrementó su demanda por bienes y recursos chilenos, permitiendo que los envíos que la tenían como destino totalizaran US$ 3.740 millones en enero. Con esa cifra, el gigante asiático no solo sobrepasa casi en un 30% lo conseguido en igual periodo del año anterior, sino que además acapara casi la mitad, el 47,3%, de todas las exportaciones nacionales.

La segunda mayor economía mundial, que hace solo 5 años se quedaba con poco más de un cuarto del total de los envíos, ha logrado sortear bien las turbulentas aguas de la pandemia: evitó una contracción en 2020 y para este año se anticipa un crecimiento de 7,9%.

Las predilecciones chinas

Es en ese contexto que crece el apetito chino por el principal producto de exportación de Chile. Las exportaciones de minerales de cobre y concentrados llegaron a US$ 1.622 millones y las de cobre a US$ 701 millones, lo que representa incrementos del 80% y el 11%, respectivamente.

Entre los datos recopilados por el informe mensual de Aduanas llama la atención el aumento del 12% en las cerezas, con envíos que totalizan US$ 948 millones y que las dejan como el segundo recurso más exportado a China en enero. Sin embargo, como las cifras del reporte de Aduanas consideran el precio de salida de los productos, aún es temprano para determinar el impacto que tendrá sobre el precio definitivo de venta, tras una serie de publicaciones en redes sociales que ligaban al fruto con trazas de coronavirus y que afectaron la venta en la última semana de enero. Cerca de un tercio de los embarques de cereza están prepagados al dejar Chile.

Aunque figura como el séptimo producto que más se envía a China, el litio también sobresale en el informe de Aduanas. Esto gracias al salto en sus exportaciones con ese destino de 310%, por US$ 24 millones.

Entre más vendidos en China también figura la celulosa y los minerales de hierro, cuyos embarques a China aumentaron un 11% y un 44,5%, respectivamente. En tanto, la carne de porcino figura sexta en el ranking de lo más enviado a la potencia asiática con US$ 37 millones, pese a que esa cifra indica una caída interanual de 41%.

Resultados generales

Respecto al conjunto de las exportaciones chilenas, desde Aduanas informan un incremento del 8,5% en enero hasta US$ 7.949 millones, lo que no solo obedece a la recuperación china. También se interrumpieron meses de caídas de los envíos a Estados Unidos, los que en esta ocasión crecieron 8% al llegar a US$ 939 millones. Ese país capta el 11,8% de los envíos chilenos.

Con las alzas de los embarques dirigidos a los dos principales socios comerciales se neutralizó fácilmente la caída de 1,8% de los que se exporta al tercer socio, Japón, que tiene el 9% del total. A ello también contribuyeron las alzas con destino a Corea del Sur (23,3%), Brasil (16,6%), Taiwán (50%) y Alemania (83,2%).

“El positivo arranque de nuestras exportaciones en 2021, es reflejo del buen ritmo de la recuperación en la actividad productiva en nuestros mayores socios comerciales”, dice el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. “Esto reafirma que nuestro comercio exterior es un pilar fundamental para la reactivación, el cual debemos fortalecer profundizando nuestra integración al mundo”, agregó.

En la misma línea el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, celebra la confirmación de “la tendencia de recuperación del comercio exterior que observamos al cierre del año pasado”, asegurando que “son cifras que se reciben con satisfacción”.

En el análisis por sector, el informe muestra un sobresaliente aumento del 33,3% de las exportaciones del sector minero, con un total de US$ 4.448 millones. Aunque las frutas, con US$ 1.381 millones, figuran como la segunda área con más envíos, experimenta un incremento que se acota al 0,8%. En tanto, se observaron caídas del 11%, 25% y 14% en las exportaciones de productos del mar, otros alimentos y vitivinícolas.

Persistente debilidad de importaciones

Aunque el conjunto del intercambio comercial permanece en terreno positivo, con US$ 12.864 millones que representan un alza del 4,2%, se continúa advirtiendo una debilidad en las importaciones, que en enero cayeron en términos interanuales hasta US$ 5.293 millones, lo cual equivale a un descenso del 1,5%.

La caída más destacada fue la baja de 95% sufrida por los combustibles, lo que da cuenta de cómo el coronavirus sigue impactando la movilidad a nivel nacional. Si en enero de 2020 se importaron US$ 26,9 millones, esa cifra se vio reducida en esta oportunidad a US$ 1,3 millones.

Este golpe no logró ser revertido por completo por los incrementos de 14%, 64,5% y 64,9% de maquinarias, tecnologías y medios de transporte, respectivamente, que son -en orden- los siguientes sectores con más importaciones a Chile.

De todas maneras, el balance del intercambio comercial en enero es positivo en el análisis de Aduanas, cuyo director nacional, José Ignacio Palma, destaca en el marco de la pandemia.