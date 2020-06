Cinco invitados a exponer ante el grupo negociador del Plan de Emergencia Covid

Con la exposición de cinco economistas más el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, seguirá este jueves el trabajo entre los parlamentarios de la comisión ad hoc y el gobierno para concordar un Plan de Emergencia con el fin de enfrentar la crisis provocada por el covid 19.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles de la instancia especializada, los senadores definieron los nombres y el temario que se abordará en el encuentro apodado como “marco fiscal”. Los expositores invitados serán los ex ministros Rodrigo Valdés, Juan Andrés Fontaine, Luis Felipe Céspedes, el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda, y el exsubsecretario y embajador Álvaro Díaz, todos representando el variopinto arco de quienes están sentados a la mesa de esta negociación. De esta lista de invitados, solo Céspedes no integra el grupo especial de economistas que “asesoran” al ministro Briones en esta función.

A la hora de establecer el temario, se hizo evidente la división entre los polos, pues los senadores de oposición solicitaron que los invitados se refirieran a las proyecciones fiscales, cuáles serían las verdaderas posibilidades de gasto para los próximos 18 meses y qué opinaban de las propuestas del Colegio Médico (Colmed). Briones acotó que él podría opinar sobre varias ideas que se han planteado, no solo de la de Colmed.

El presidente de la Comisión, senador Jorge Pizarro (DC) dijo: “Cada uno tendrá su propuesta y opinión, algunos incluso pueden discrepar, pero acordamos que el esqueleto de estas conversaciones sería la propuesta del Colmed y queremos saber que piensan sobre ella los invitados”.

Asimismo, el parlamentario entregó la agenda de los siguientes días: el viernes la reunión se orientará a protección de las familias e ingresos, y el sábado se enfocarán en Empresas y Reactivación. Todo ello, manifestó, para que el domingo los negociadores puedan ya tener una noción más precisa sobre los recursos disponibles para financiar ideas concretas por un tiempo determinado.

Cabe señalar que en la Comisión de Hacienda se generó la discusión de la oportunidad de seguir tramitando proyectos con medidas para grupos específicos, como los independientes, en circunstancias que en unos pocos días más este grupo negociador evacuará un acuerdo con el mejoramiento de los actuales beneficios o con nuevas políticas para ir en ayuda de los sectores que han perdido sus ingresos.

“Valoro el espíritu de trabajar con rapidez”, sentenció el ministro Briones, quien también se reunió ayer con el grupo de economistas que lo asesoran. En esta ocasión también estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien expuso estadísticas sobre los hogares más vulnerables y las condiciones de cada segmento. Este bloque concordó en la necesidad de poner el acento en la cuantificación social para llegar con las ayudas a quienes efectivamente hayan sido más golpeados por la intensidad de la pandemia.