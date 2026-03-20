ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

Clapes UC proyectó un fuerte aumento en los precios mayoristas de las gasolinas y del diésel a partir del jueves 26 de marzo, en medio de presiones externas derivadas del conflicto en Medio Oriente y su impacto en variables clave para la economía chilena.

De acuerdo al centro de estudios, los precios mayoristas de las gasolinas subirían aproximadamente $ 30,6 por litro , mientras que el diésel registraría un incremento cercano a $ 28,4 por litro, considerando el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que está siendo revisado por el gobierno.

El documento señala que este ajuste responde a una doble presión: el alza del tipo de cambio y el incremento del precio internacional del petróleo.

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Entre el 2 y el 20 de marzo, el dólar en Chile aumentó casi un 6%, pasando de $871 a $921, mientras que el precio del crudo Brent subió alrededor de un 39% en el mismo período.

Según las proyecciones, bajo el supuesto de que el MEPCO aplica únicamente su ajuste semanal, los precios mayoristas de las gasolinas y del diésel registrarían aumentos de 2,8% y 3,4%, respectivamente, en el ajuste de fines de marzo.

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El informe también anticipa que, de mantenerse las condiciones actuales en el tipo de cambio y el mercado internacional del petróleo, podría producirse un nuevo incremento en los precios mayoristas de los combustibles en el ajuste previsto para el 16 de abril .

Finalmente, el centro de estudios indica que la magnitud de los ajustes dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno respecto a los parámetros y funcionamiento del MEPCO en las próximas semanas.