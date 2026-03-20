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    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    La proyección del centro de estudios responde a una doble presión: el alza del tipo de cambio y el incremento del precio internacional del petróleo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto subirá el precio de las bencinas la próxima semana Andres Perez

    Clapes UC proyectó un fuerte aumento en los precios mayoristas de las gasolinas y del diésel a partir del jueves 26 de marzo, en medio de presiones externas derivadas del conflicto en Medio Oriente y su impacto en variables clave para la economía chilena.

    De acuerdo al centro de estudios, los precios mayoristas de las gasolinas subirían aproximadamente $ 30,6 por litro, mientras que el diésel registraría un incremento cercano a $ 28,4 por litro, considerando el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que está siendo revisado por el gobierno.

    El documento señala que este ajuste responde a una doble presión: el alza del tipo de cambio y el incremento del precio internacional del petróleo.

    Cuánto subirá el precio de las bencinas la próxima semana ANGUS MORDANT

    Entre el 2 y el 20 de marzo, el dólar en Chile aumentó casi un 6%, pasando de $871 a $921, mientras que el precio del crudo Brent subió alrededor de un 39% en el mismo período.

    Según las proyecciones, bajo el supuesto de que el MEPCO aplica únicamente su ajuste semanal, los precios mayoristas de las gasolinas y del diésel registrarían aumentos de 2,8% y 3,4%, respectivamente, en el ajuste de fines de marzo.

    Cuánto subirá el precio de las bencinas la próxima semana Richard Carson

    El informe también anticipa que, de mantenerse las condiciones actuales en el tipo de cambio y el mercado internacional del petróleo, podría producirse un nuevo incremento en los precios mayoristas de los combustibles en el ajuste previsto para el 16 de abril.

    Finalmente, el centro de estudios indica que la magnitud de los ajustes dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno respecto a los parámetros y funcionamiento del MEPCO en las próximas semanas.

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