Clínica Las Condes llama a junta de accionistas para aumentar su capital en hasta $80 mil millones

Clínica Las Condes (CLC) informó este martes mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el directorio de la compañía acordó de manera unánime citar a una junta extraordinaria de accionistas para aumentar su capital en hasta $80 mil millones, “o por el monto que defina soberanamente la junta”.

La junta extraordinaria se realizará el 30 de enero a las 10 horas en las dependencias de CLC, según informó la compañía en cuya propiedad participan Euroamérica y Clínica Indisa.

Este llamado ocurre a casi dos semanas desde que CLC reportó que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio. La compañía agregó que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025, con lo que esperan “cerrar el capítulo heredado de la administración anterior”, señaló CLC en su declaración hace dos semanas.

Las millonarias irregularidades que reportó CLC ocurrieron durante los años de gestión de Alejandro Gil, expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025, pareja de Cecilia Karlezi, la controladora de CLC durante cinco años. Eso, hasta que Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero: pagaron US$ 40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.

Entre otras cosas, CLC en su declaración reveló que detectaron “ajustes manuales irregulares” ocurridos en la administración anterior. Bajo este escenario, por lo que acordaron “ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”, comunicó la empresa hace dos semanas.

El directorio de CLC actualmente es presidido por Carlos Kubick, e integrado también por Fernando Massú, Pedro Uribe, Jorge Selume, Carlos Schnapp, Sergio Yavar, Roberto Negrin, Fernando Escrich y Christian Traeger.