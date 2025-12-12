Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón
Con esta apertura el supermercado mayorista suma un total de 55 locales a lo largo de Chile.
El supermercado Club Alvi Mayorista -filial de SMU- completó la inauguración de un nuevo local en Concón, el primero en dicha comuna y el cuarto de la cadena en la Región de Valparaíso.
La ceremonia de apertura contó con la participación del alcalde de la ciudad, Freddy Ramírez, y ejecutivos de la compañía.
“Llegamos felices a Concón a abastecer y hacerles la vida más fácil a nuestros socios comerciantes de la comuna, para así ayudarlos a potenciar sus negocios, ofreciéndoles una mejor experiencia de compra de la mano de un gran surtido de productos y mayor conveniencia”, señaló el gerente del formato Alvi, Francisco Gaete.
Según informó la empresa a través de un comunicado, Alvi es el principal actor mayorista de la industria y atiende a más de 123 mil clientes comerciantes desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos.
“Hemos aumentado el número de locales debido a conversiones del formato Mayorista 10 y la apertura de nuevos Alvi, lo que nos permitió pasar de 32 en 2022 a 55 tiendas a la fecha. Esperamos finalizar este 2025 con 57 locales en total, incluyendo nuestra sala más austral en Punta Arenas” agregó Gaete.
El recientemente anunciado Plan Estratégico 2026–2028 de SMU, para los próximos tres años, contempla 5 nuevas aperturas de Alvi y más de 29 upgrades de tiendas, además de fortalecer la competitividad en precios y promociones para profundizar el liderazgo en el segmento mayorista. Asimismo, Alvi espera aumentar su participación en el canal e-commerce y venta directa de un 6% a un 15% en los próximos tres años, y profundizar en un surtido eficiente para liderar cada segmento de comerciantes.
