Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón.

El supermercado Club Alvi Mayorista -filial de SMU- completó la inauguración de un nuevo local en Concón, el primero en dicha comuna y el cuarto de la cadena en la Región de Valparaíso.

La ceremonia de apertura contó con la participación del alcalde de la ciudad, Freddy Ramírez, y ejecutivos de la compañía.

“Llegamos felices a Concón a abastecer y hacerles la vida más fácil a nuestros socios comerciantes de la comuna, para así ayudarlos a potenciar sus negocios, ofreciéndoles una mejor experiencia de compra de la mano de un gran surtido de productos y mayor conveniencia”, señaló el gerente del formato Alvi, Francisco Gaete.

Según informó la empresa a través de un comunicado, Alvi es el principal actor mayorista de la industria y atiende a más de 123 mil clientes comerciantes desde la Región de Coquimbo hasta Los Lagos.

“Hemos aumentado el número de locales debido a conversiones del formato Mayorista 10 y la apertura de nuevos Alvi, lo que nos permitió pasar de 32 en 2022 a 55 tiendas a la fecha. Esperamos finalizar este 2025 con 57 locales en total, incluyendo nuestra sala más austral en Punta Arenas” agregó Gaete.