    SMU, matriz de Unimarc, anuncia plan estratégico por $370 mil millones

    El nuevo plan de SMU considera 60 aperturas, 38 en Chile y 22 en Perú.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

    La cadena de retail supermercadista SMU anunció su plan estratégico para 2026-2028. El foco de la firma estará centrado en los ejes de “crecimiento con valor para el cliente; activo tecnológico; y eficiencia y productividad”.

    “Nuestra nueva hoja de ruta se construye sobre la importante optimización y consolidación de la estrategia multiformato que logramos entre 2023 y 2025, producto de la aceleración de las conversiones del formato Mayorista 10 hacia los formatos Super 10 y Alvi, junto con la ejecución de nuestro ambicioso plan de aperturas. En consecuencia, estamos quedando con tres formatos en Chile, cada uno con una masa crítica y una propuesta de valor bien definida, lo que nos deja bien posicionados para competir hacia adelante”, dijo el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

    Sobre la inversión que significa este plan, SMU informó que el Capex para el período 2026-2028 alcanzará aproximadamente $ 370 mil millones, de los cuales el 55% se destinará a iniciativas de crecimiento orgánico, un 20% a iniciativas de eficiencia y productividad y el 25% restante estará enfocado en la continuidad operacional, explicó la firma. “Este plan de inversiones se financiará en su totalidad a través del flujo que generen las operaciones de la compañía”, añadió.

    SMU

    En detalle, el eje de crecimiento con valor para el cliente busca extender la implementación de los prototipos por formato, tanto en las tiendas existentes como también a través de nuevas aperturas.

    “Vamos a mejorar nuestros surtidos, con foco en productos de alta relevancia y potenciando marcas propias y exclusivas, y así ser más competitivos en precios. En términos de cifras, vamos a abrir 38 locales en Chile y 22 en Perú, además de 80 upgrades de tiendas de nuestros formatos Unimarc y Alvi”, explicó Gálvez de SMU, matriz de las chilenas Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super10 y las peruanas Mayorsa y Maxiahorro.

    Sobre el eje activo tecnológico, SMU explicó que busca seguir implementando herramientas que den el mejor soporte al negocio. “En este período SMU migrará hacia un nuevo cloud; implementará una nueva arquitectura integrada e incorporará nuevas tecnologías, incluyendo agentes de IA, contribuyendo a una organización más ágil y eficiente”, explicó la firma.

    Respecto al tercer eje, eficiencia y productividad, la SMU lo calificó como un elemento constante en los planes estratégicos de la compañía. “Entre 2026 y 2028 mantendremos la disciplina en gastos que nos caracteriza, sumando más optimizaciones de procesos y nuevas herramientas tecnológicas que contribuirán a la productividad, ayudarán a mitigar presiones en gastos, y de esta manera, mejorar nuestra rentabilidad”, dijo Marcelo Gálvez.

    Además, SMU expandirá la capacidad de su red logística en un 25%, “permitiendo acompañar el crecimiento orgánico y mejorar la gestión de inventarios. También tendrá ahorros en los gastos de electricidad, por la migración de más de 180 locales a tarifa de cliente libre, lo que significa triplicar la proporción de su consumo de energía de fuentes renovables, alcanzando un 55% en 2028″.

    “Por último, nuestra cultura sostenible y valores CERCA servirán como habilitadores para la implementación del plan, impulsando iniciativas de valor compartido y cuidado del medioambiente que están alineadas con las necesidades del negocio y contribuyan al desarrollo sostenible”, agregó el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

