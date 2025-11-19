Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago

Unimarc inauguró un nuevo local en la comuna de Santiago y extendió su presencia en la zona. La filial de SMU -matriz también de Alvi y Super10, en Chile, y Mayorsa y Maxiahorro, en Perú- ha inaugurado un total de once locales en lo que va de este 2025 y, de ese grupo, seis corresponden a Unimarc. El resto son dos Maxiahorro en Perú, dos Alvi y un Super10.

Con la nueva apertura de Unimarc Parque de Los Reyes, la firma (Ver declaración de intereses) cuenta con tres locales en la comuna de Santiago.

En detalle, la nueva tienda está ubicada en Av. Presidente Balmaceda 2528 y cuenta con una superficie de 747 metros cuadrados. Además, dispone de un total de siete cajas para los clientes, de las cuales 4 de ellas son de autoservicio.

“Unimarc aumenta su presencia en la histórica comuna de Santiago”, resaltó Lionel Gubler, gerente del formato Unimarc en un comunicado.

“Agradezco que SMU haya decidido inaugurar esta tienda Unimarc en este barrio, que es pujante y que está creciendo, donde este tipo de inversiones son siempre un gran aporte que la ciudadanía valora mucho”, manifestó Mario Desbordes, alcalde de Santiago y presente en la ceremonia de inauguración.

Ante este contexto, la supermercadista suma más de 400 locales en todo el país, y con 63 Unimarc en la Región Metropolitana.