CMPC emite el primer bono híbrido del mercado local

La colocación logró una sobre demanda de 1,9 veces la oferta.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

El primer bono híbrido del mercado local colocó este viernes CMPC. Mediante un hecho esencial, la firma detalló que el bono de UF 10 millones (US$405 millones), implica un plazo de 32,25 años y que pagará una tasa cupón de 4,25%.

“La tasa efectiva de colocación fue de 4,19%, y considera un margen de colocación local, sobre el bono del Banco Central en UF de plazo equivalente, de 1,89%”, dijo CMPC.

Además, indicó que “este bono híbrido tiene la particularidad de ser subordinado a la deuda senior de CMPC, pudiendo el pago de intereses ser diferido a discreción de la empresa y no puede ser pagado antes del año 7. Por estas características, para las clasificadoras de riesgo locales e internacionales, es considerado en un 50% de su valor nocional como capital (es decir 5 millones de UF), hasta la primera fecha de pago”.

Junto con ello, la empresa señaló que “a emisión se caracteriza por ser sostenible, lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos verdes y/o sociales”.

El papel obtuvo una sobre demanda de 1,9 veces la oferta.

Gonzalo Covarrubias, socio Link Capital - asesores de la emisión-, señaló “este hito marca un precedente en el mercado local, al tratarse de un instrumento que las clasificadoras de riesgo lo consideran en un 50% como capital, fortaleciendo así la estructura financiera de CMPC”.

“Esta operación refuerza la misión de Link Capital de acompañar a las principales empresas del país en transacciones estratégicas, impulsando iniciativas que generan valor tanto para emisores como para inversionistas”, agregó.

En el hecho esencial, CMPC señaló que es “La primera empresa que emite un bono de estas características en el mercado chileno y de las pocas latinoamericanas que lo han realizado en cualquier otro mercado”.

“A través de esta emisión, CMPC muestra el compromiso constante por mantener una estructura de capital sólida y seguir aportando al mercado de capitales con instrumentos innovadores”, concluyó la firma.

