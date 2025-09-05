SUSCRÍBETE
CNE aprueba cambios a definición de servicios complementarios

Las modificaciones aprobadas actualizan la metodología de cálculo del costo de oportunidad aplicable a los sistemas de almacenamiento de energía, entre otras materias.

Por 
Patricia San Juan
Andres Perez

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió la resolución que aprueba la versión definitiva de modificaciones al Informe de Definición de Servicios Complementarios.

En el marco de la Ley General de Servicios Eléctricos, los servicios complementarios corresponden a aquellas prestaciones distintas a la generación, transmisión y distribución, que resultan indispensables para preservar la seguridad, calidad y continuidad del suministro eléctrico.

Estos servicios permiten mantener la operación del Sistema Eléctrico Nacional dentro de parámetros seguros de frecuencia y voltaje, asegurar la reposición de servicio ante contingencias, garantizar la estabilidad de la red, entre otros.

Las modificaciones aprobadas actualizan la metodología de cálculo del costo de oportunidad aplicable a los sistemas de almacenamiento de energía, junto con la definición de criterios para la determinación de componentes de remuneración de unidades generadoras.

Estas últimas consideran el costo de oportunidad, la operación con costos variables superiores al costo marginal del sistema, y la operación adicional de instalaciones no térmicas.

Seguridad de suministro

Al respecto, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, destacó que “estas modificaciones representan un paso relevante para modernizar las señales de mercado y habilitar la incorporación de tecnologías más eficientes, que contribuyan a un sistema eléctrico más flexible, competitivo y sostenible.

Agregó que “con ello avanzamos en la transición energética que Chile necesita, desplazando soluciones menos eficientes y fortaleciendo la seguridad del suministro”.

Asimismo, sostuvo que el perfeccionamiento regulatorio en materia de servicios complementarios abre la puerta a una mayor innovación en la operación del sistema eléctrico, incentivando que nuevos actores y tecnologías puedan participar en igualdad de condiciones.

