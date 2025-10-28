Coca-Cola Andina aumenta sus ventas ante mejoras en Brasil, Chile y Paraguay

Embotelladora Andina, una de las comercializadoras de Coca-Cola en Chile, informó este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una mejora en sus resultados del tercer trimestre tanto en sus ganancias, como en sus ventas del periodo, versus los niveles del año pasado.

La compañía evidenció una mejora en sus utilidades de un poco más de un 36% en el periodo comprendido entre julio y septiembre totalizando $57.178 millones (US$59 millones). Al observar los nueve primeros meses del año, las ganancias llegaron a $168.384 millones (US$175 millones), lo que significó un alza de casi 27% versus el mismo periodo del 2024.

Las ventas en el tercer trimestre llegaron a $800.361 millones (US$832 millones), subiendo así un 10%, mientras que en el consolidado de lo que va del año llegó a $2.393.159 millones (US$2.487 millones), expandiéndose en un 8,3%. A su vez, mejoraron los volúmenes de venta en un 2,9% y 6% respectivamente.

“Durante el trimestre, el volumen de ventas consolidado fue 220,6 millones de cajas unitarias, lo que representó un aumento de 2,9% respecto a igual período de 2024, explicado por el aumento del volumen en las operaciones de Brasil, Chile y Paraguay, parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen en la operación de Argentina“, explica el análisis de Embotelladora Andina. Las ventas en Argentina disminuyó un 4,3% en el trimestre.

Esta tendencia se observa también al hacer un zoom en las ventas de bebidas no alcohólicas que representan más del 95% del total, sólo con Argentina bajando sus volúmenes de venta. En tanto, en las bebidas alcohólicas, sólo logró aumentar sus niveles de venta Paraguay, mientras que Brasil, Argentina y Chile bajaron.

“Cerramos un tercer trimestre del año con un crecimiento del Ebitda consolidado de 16,1%, el que ascendió a $133.130 millones, explicado por el crecimiento del Ebitda en todas nuestras operaciones, tanto en moneda local como en pesos chilenos”, destacó el vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, Miguel Ángel Peirano.

“En moneda local, el Ebitda de Argentina creció 21,2%, el de Brasil lo hizo un 13,7%, el de Chile un 13,9%, y el de Paraguay un 1,6%. Adicionalmente, tuvimos un efecto positivo de conversión de cifras desde nuestras filiales de Brasil y Paraguay a pesos chilenos”, añadió.