    Coca-Cola Company decepciona por sus ingresos al último trimestre y por sus proyecciones para 2026

    Los ingresos de Coca-Cola Company se ubicaron por debajo de lo esperado durante el último cuarto trimestre.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra

    The Coca-Cola Company, dueña de más de 200 marcas de bebidas, informó un alza marginal en sus ingresos de su último trimestre y en el acumulado del año en sus resultados financieros.

    En cuanto a los ingresos, la sociedad registró un crecimiento comparable en el trimestre y en el año de 2%, hasta US$11,8 mil millones y US$47,9 mil millones, respectivamente. Una cifra que se ubicó por US$12.030 millones previstos para el cuarto trimestre.

    “Me siento alentado por nuestro desempeño en 2025, el cual demostró tanto la resiliencia como el impulso que definen nuestra empresa”, dijo James Quincey, presidente y CEO de la firma dueña de marcas como Fanta, Sprite, Aquarius, Powerade y SmartWater, en un comunicado.

    Según reportó la empresa, los mercados de Brasil, Estados Unidos y Japón lideraron el crecimiento de volumen de cajas unitarias en un 1% durante el trimestre. Sin embargo, en el año, el crecimiento fue plano debido a que el crecimiento en Asia Central, África del Norte y Brasil fue compensado por una caída en México, Estados Unidos y Tailandia.

    Las categorías de productos de agua, bebidas deportivas, café y té aumentaron en ventas en un 3% durante el último trimestre y 2% en el consolidado del año. En el detalle, la división de agua subió un 4% atribuido a las regiones de Latinoamérica, Asia-Pacífico y Norteamérica. Por su parte, la línea de té y bebidas energéticas creció un 5% en el trimestre.

    La compañía destacó el uso de eventos locales para posicionar sus marcas en la juventud. A modo de ejemplo, la multinacional destacó la experiencia Fanta Halloween, que ofrecía un empaque de tiempo limitado por la temporada relacionada con el terror. Powerade, a su vez, se posicionó en las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026, aseguró la firma.

    Según destacó CNBC, de cara a 2026, la compañía proyecta un crecimiento de los ingresos orgánicos del 4% al 5% y un crecimiento de las ganancias por acción comparables del 7% al 8% para todo el año. Algo que no entusiasmó al mercado y las acciones caían un 3%.

    “Al igual que su rival PepsiCo, Coca-Cola ha visto caer la demanda de sus bebidas a medida que los consumidores con presupuesto ajustado intentan ahorrar más en sus compras y comen fuera con menos frecuencia”, dijo CNBC.

