Cochilco: Comercio mundial de vehículos eléctricos aumentará este año y se venderán más de 23 millones de unidades

El precio del litio ha crecido este año. Desde el cierre de 2025, la cotización del mineral ha presentado un crecimiento de 84% hasta el reciente 18 de marzo. Ese día marcó US$ 20.750 la tonelada de carbonato de litio. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presenta estos datos en su estudio bimensual de marzo de la evolución del precio del litio.

La oferta de litio se ha visto contraída tras la detención de mineras chinas a mediados del año pasado, lo que ha provocado mejores precios del mineral. Paralelamente, la demanda de litio se ha fortalecido desde la segunda mitad del 2025.

Esto gracias a mejores perspectivas en los sistemas de almacenamiento de energía por proyectos fotovoltaicos y eólicos, los que requieren de grandes baterías para almacenar la electricidad.

Precio promedio del litio a la fecha 2024-2026 Precio promedio al 18/03/2026 Precio promedio 2025 Precio promedio 2024 Carbonato Litio - CIF Asia (US$/ton) 17.811 9.566 12.553

Alza de ventas en vehículos eléctricos

El estudio también recoge la proyección de vehículos eléctricos, estimando ventas a nivel mundial por 23 millones de unidades durante 2026, lo que representa un incremento interanual de 17%. China es el líder mundial en este mercado. El 2025 se vendieron en el mundo 19 millones de vehículos eléctricos.

Cochilco prevé ventas locales para la potencia asiática del orden de 14 millones de vehículos para este año. Esta es un alza de 14% respecto de 2025. Lejos se ubican la Unión Europea y Estados Unidos con ventas por 3,8 y 1,6 millones de unidades, respectivamente. En el resto del mundo se estiman ventas por 3,3 millones de vehículos eléctricos para este año.

A niveles de participación de mercado por país y ventas, China alcanzó durante el año pasado el 64% del comercio. Se prevé que este año alcance el 63, disminuyendo un punto su participación mundial.

Por tipo de automóvil eléctrico, durante 2025 se consolidó el vehículo eléctrico a batería (BEV) con ventas por 12 millones de unidades, reportando un incremento de 23% frente a 2024. Mientras que los vehículos híbridos enchufables (PHEV) registraron ventas por unos 7 millones de unidades el año pasado.

Estos últimos presentaron una caída importante frente al 2024, pasando de 49% a 13%. Cochilco prevé un crecimiento en ventas de 11% de PHEV durante este año. Al contrario, el alza de ventas de automóviles BEV se ha mantenido de forma estable.

Acontecimientos mundiales del litio

Uno de los acontecimientos principales del año pasado en el mercado del litio fue la detención del yacimiento Jianxiawo de CATL, que representa el 3% de la oferta mundial de litio. Al respecto, continúan las especulaciones sobre su pronto reinicio.

Cochilco destaca entre los hechos mundiales que han movido la balanza en el mercado el anuncio de la estadounidense Albemarle sobre la paralización momentánea de su planta de hidróxido de litio Kemerton en Australia.

También, la firma china Canmax selló un acuerdo de offtake durante dos años con Pilbara Minerals, lo que integró un pago anticipado de US$ 100 millones. El acuerdo es relevante ya que muestra el interés por asegurar el suministro por parte de compañías manufactureras de la industria de baterías.

Por otro lado, el mayor exportador de litio de África, Zimbabue, prohibió las exportaciones de todos los minerales sin procesar y de concentrado de litio para añadir valor agregado al litio y frenar exportaciones no autorizadas.

El conflicto en el Medio Oriente Medio también ha generado tensiones en la cadena de suministro de la industria de baterías tras restricciones de insumos.

Conclusiones

En sus comentarios finales, la agencia de estudios sostiene que “el precio del litio en los primeros meses de 2026 ha registrado un importante incremento por una menor oferta en el mercado y por la mayor demanda estructural generada por los sistemas de almacenamiento de energía”.

“Continúa la incertidumbre sobre la duración de la guerra en el Medio Oriente y la fecha de inicio para la reapertura de la mina Jianxiawo de CATL en China, lo cual podría generar un descenso de corto plazo en su cotización”.

Cochilco estima que “para 2026, de acuerdo con el promedio de las proyecciones publicadas en febrero de este año por Consensus Economics, el precio del carbonato de litio se situaría en torno a los US$ 17.000/ton”.