    Día de proyectos en Codelco: SEA aprueba extender operación de Ministro Hales y estatal ingresa otro para Radomiro Tomic

    El proyecto en Ministro Hales cuenta con una inversión de US$2.800 millones, mientras que el ingreso para la operación de Radomiro Tomic cuenta con un monto de US$1.300 millones.

    Por 
    Matías Vera
     
    Olivia Hernández D.
    Ministro Hales, Codelco. Photographer:Oliver Llaneza Hess

    Este miércoles Codelco tuvo dos movimientos millonarios de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Por un lado, recibió la aprobación a una iniciativa para extender operación en su división Ministro Hales. Por otro, ingresó un proyecto por US$1.300 millones para su operación en Radomiro Tomic.

    La estatal recibió el visto bueno de la autoridad ambiental para desarrollar su proyecto “Desarrollo Futuro DMH”, iniciativa que extenderá por 30 años la operación Ministro Hales, ubicada en la Región de Antofagasta, y con inversión por US$2.800 millones.

    La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó de forma unánime el proyecto de la estatal, que inició su tramitación en agosto de 2023 a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

    La división Ministro Hales, una de las siete divisiones de Codelco, podrá aumentar desde 700 mil toneladas por año a 830 mil toneladas anuales la producción de concentrado de cobre con la aprobación del proyecto. La estatal precisó que

    elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.

    Cabe destacar que en 2024, la división Ministro Hales elaboró 122 mil toneladas de cobre fino, de acuerdo a la memoria de Codelco del mismo año. Hace unos días, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya había recomendado aprobar el proyecto de Codelco mediante el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

    Codelco proyecta arrancar la fase de construcción de la iniciativa durante el primer semestre de este año, por un periodo de cuatro años hasta 2029, según reporta el ICE. En tanto, la etapa de operación comenzará este mismo semestre y concluirá la segunda mitad de 2055.

    El agua industrial del proyecto será suministrada desde el sistema de abastecimiento del distrito norte de la faena. Sus fuentes integran una planta desaladora y agua provista de terceros autorizados.

    La iniciativa estima una mano de obra para la etapa de construcción de 465 trabajadores, y para la fase de operación 3.800 personas.

    Ministro Hales contempla en su operación trasladar el concentrado de cobre y calcina hacia el Puerto Angamos o a la Fundición Altonorte de Glencore. Ello implica el paso, a través de camiones, por las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Mejillones.

    EIA para Radomiro Tomic

    Codelco también ingresó a evaluación ambiental, mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto “Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, con una inversión de US$1.300 millones.

    El proyecto tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la División Radomiro Tomic (DRT) durante 30 años, desde 2029 hasta 2058.

    El proyecto se ubica al interior de las instalaciones industriales de la División Radomiro Tomic, ubicadas en la Región de Antofagasta, a una distancia en línea recta de 25 km al norte de la ciudad de Calama, y a 225 km aproximadamente de la capital regional Antofagasta.

    La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “considera un aumento en los movimientos mina, pasando de 675 a 725 ktpd (kilotoneladas por día) promedio anual. Para ello, se requiere expandir y profundizar el rajo de DRT, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral”, según se señala en el expediente.

    En tanto, respecto al procesamiento de minerales sulfurados, “se actualizan los parámetros aprobados en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) N° 022/2016, contemplando el transporte mediante correas de 100 ktpd promedio anual durante 22 años hacia la concentradora de la División Chuquicamata (DCH) (Fase 1), así como el envío inicial a una tasa de 100 ktpd promedio anual a la nueva concentradora de DRT, con el objetivo de aumentar progresivamente el procesamiento hasta alcanzar los 200 ktpd promedio anual”, agrega.

    Además, se incorpora el transporte de mineral y/o lastre en camiones hasta la División Chuquicamata a una tasa promedio anual de 20 ktpd durante los primeros 10 años de operación.

    El proyecto también contempla la ampliación de instalaciones de soporte, como el relleno sanitario y el patio de neumáticos, la reubicación de infraestructura asociada al crecimiento del rajo y la incorporación de una barrera hidráulica con fines preventivos “para controlar el avance de infiltraciones históricas en el sector industrial, compuesta por dos pozos de extracción y dos de inyección de agua”, tal como indica.

