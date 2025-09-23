Coeva aprueba millonario proyecto eólico de Repsol en la Región de Antofagasta

Este martes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó por 10 votos a favor la modificación de la fase dos del proyecto eólico de Repsol, ubicado en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, y que alcanza una inversión de US$671 millones.

La iniciativa sumará 576 MW de potencia a la planta existente de la firma que comenzó a operar en abril y que cuenta con 364 MW. Así, el proyecto tendría una potencia proyectada total de 940 MW.

El parque es 100% de Repsol y considera la reubicación de 70 aerogeneradores y la incorporación de diez nuevas posiciones de aerogeneradores, totalizando 80 piezas renovables.

El proyecto tendrá una vida útil de 34 años, implementará una nueva subestación elevadora con su respectiva línea de transmisión eléctrica, además de obras auxiliares y un sistema de almacenamiento de energía tipo BESS.

El proyecto fue tramitado en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante 285 días, un 30% menos que el promedio de 402 días de las DIA en 2025, según informó el mismo organismo.

La firma multienergética comenzó sus negocios en Chile a través de la joint venture Repsol Ibereólica Renovables Chile, en la que participan en un 50% Repsol y el Grupo Ibereólica Renovables.

La firma opera además los parques eólicos Cabo Leones III, de 188 MW, y Atacama, de 166 MW, ambos ubicados en la provincia de Huasco, en el desierto de Atacama.

A la fecha, Repsol tiene cerca de 4.000 MW renovables operativos y 60.000 MW en distintas fases de desarrollo a nivel mundial.