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    Congelamiento a precio del transporte público y subsidio a taxis: gobierno anuncia siete medidas para enfrentar alza histórica de combustibles

    El plan combina subsidios, congelamientos tarifarios y cambios tributarios en medio de un shock energético global que –según dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- presiona las finanzas fiscales y el costo de vida.

    Por 
    Roberto Martínez
    Ministro de hacienda, Jorge Quiroz DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este lunes un paquete de siete medidas para enfrentar el fuerte aumento en los precios de los combustibles, en un escenario marcado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el mercado energético global.

    El plan se da en paralelo a un alza histórica que comenzará a regir este jueves, con incrementos estimados de hasta $370 por litro en las gasolinas y cerca de $580 en el diésel, cifras que reflejan el impacto de un shock internacional que ha elevado los precios en pocas semanas.

    Según explicó el ministro, el conflicto ha provocado una disrupción significativa en el comercio global de petróleo, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, lo que ha llevado a aumentos de hasta 60% en el diésel y 30% en las gasolinas a nivel internacional.

    Al respecto, el jefe del Erario fiscal enfatizó que el país enfrenta esta crisis con un escenario fiscal complejo, lo que limita la capacidad de seguir amortiguando los precios a través del MEPCO.

    El costo de sostener los precios actuales alcanza los 160 millones de dólares por semana”, advirtió, señalando que mantener ese nivel de subsidio es insostenible para las arcas fiscales.

    En ese contexto, el Ejecutivo optó por un conjunto de medidas focalizadas para mitigar el impacto, especialmente en transporte y sectores vulnerables.

    Combustible

    Las siete medidas anunciadas

    El plan contempla las dos primeras medidas, que son administrativas, y las cinco siguientes que requerirán tramitación en el Congreso:

    1. Congelamiento del precio del transporte público: La tarifa del transporte público en Santiago se mantendrá sin cambios durante todo 2026, independiente del alza en los combustibles.

    2. Compensación a regiones: Los recursos adicionales destinados a sostener la tarifa en la capital serán replicados en regiones mediante el mecanismo de “ley espejo”.

    3. Subsidio a taxis y colectivos: Se entregará un apoyo de $100 mil mensuales por vehículo durante seis meses a más de 100 mil conductores en todo el país para enfrentar el alza en combustibles.

    4. Rebaja y congelamiento de la parafina: El precio del kerosene se reducirá a niveles de febrero y se mantendrá congelado durante otoño e invierno, mediante la inyección de recursos al fondo de estabilización.

    5. Crédito para electromovilidad: A través de BancoEstado, se implementará una línea de financiamiento preferencial para que taxis y colectivos migren a vehículos eléctricos, con plazos de hasta seis años.

    6. Plan de seguridad y descanso para transportistas: Se impulsará un programa a cuatro años para mejorar las condiciones en rutas, incluyendo zonas de descanso y mayor seguridad para el transporte de carga.

    7. Impuesto transitorio a sectores exentos: Industrias que actualmente no pagan impuesto específico al diésel deberán hacerlo temporalmente por seis meses, como parte de un “esfuerzo país” para enfrentar la crisis.

    Más sobre:Alza en combustiblesJorge QuirozMedidasTransporte públicoSubsidio a taxisMEPCOPulso

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