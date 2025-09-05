SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Los miembros del consejo del CEN volvieron a poner el foco en la responsabilidad de la empresa Interchile por tomar acciones sin la autorización necesaria. Respecto a su propia conducta, señalaron que actuaron "con la debida diligencia que le resultaba exigible, conforme a un estándar de culpa leve".

Matías VeraPor 
Matías Vera

Los integrantes del consejo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) respondieron el viernes a los cargos formulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile (SEC) por su eventual responsabilidad en las causas del megaapagón ocurrido el 25 de febrero de este año, que dejó a oscuras al 98% de la población del país, por supuestamente haber operado un sistema de manera insegura.

El informe de 54 páginas fue firmado por el presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, su vicepresidente, Jaime Peralta, y los consejeros Bernardita Espinoza, Humberto Espejo y Carlos Finat, quienes fueron los acusados directamente por la SEC.

“El Coordinador no ha dado lugar a una operación insegura, sino que, muy por el contrario, ha coordinado la operación con estricta sujeción a la normativa vigente y al mejor criterio técnico aplicable, por lo que debe descartarse cualquier incumplimiento que se impute al respecto”, dijo el documento de descargos.

En su informe, los consejeros apuntan que la compañía de transmisión eléctrica Interchile realizó acciones sin la autorización ni conocimiento del CEN, al intervenir la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, donde ocurrió la falla original que provocó el efecto dominó que terminó en el apagón. “Autorización previa que está establecida en la normativa, específicamente para que el Coordinador pueda determinar el momento y condiciones óptimas para llevar a cabo la intervención, y las acciones de mitigación de riesgos que el Coordinador determine como necesarias”, se defendió.

Un eje central de la defensa del CEN es el denominado criterio n-1, cuya función es garantizar que cuando ocurra una contingencia, sus efectos no se propaguen a las instalaciones restantes, lo que provocaría eventualmente una salida en cascada de otros componentes por sobrecargas inadmisibles o pérdida de estabilidad de frecuencia.

Este criterio es el caballo de batalla del Coordinador en el informe de descargos, declarando que “en todo momento ha operado la línea en cuestión conforme al criterio de seguridad consagrado en la normativa y aplicable en el presente caso, cual es el criterio n-1”.

Es más, agrega que para el caso de la línea Nueva Maitencillo–Nueva Pan de Azúcar, la transferencia de energía registrada de 1.800 MW cumplía con el criterio n-1. “Dicho corredor ha sido operado con este nivel de transferencia desde su entrada en operación en el año 2018, sin haber sido ello objeto de controversia alguna, ni reproche de parte de la autoridad o de alguna empresa coordinada”, reclamaron los consejeros.

Incluso, recordaron que el “Coordinador no se encuentra autorizado a efectuar una operación de la línea de manera permanente conforme a un criterio diverso al criterio n-1”.

Además, los miembros de la mesa directiva del CEN aseguraron que “no parece plausible señalar que el consejo directivo haya infringido su deber de vigilancia, sino que, muy por el contrario, ha actuado con la debida diligencia que le resultaba exigible, conforme a un estándar de culpa leve”.

Lee también:

Más sobre:CoordinadorCENSECCargos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

Sondeo Descifra: 33% cree que Jara daría más garantía para la paz social seguida por Kast (23%) y Matthei (19%)

El último lamento de Elizalde ante el oficialismo por la división en dos listas parlamentarias

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

3.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial
Chile

Caso “red de bots”: gobierno no contempla por ahora interponer una acción judicial

Gobierno refuerza dichos de Boric para cumplir acuerdo por multa en voto y apunta a desafío de cuadrar al oficialismo

Senador Flores: “Una taser vale $9 millones, eso es una locura, pero alternativas como la coreana cuesta menos de $300 mil”

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros
Negocios

Consejo del Coordinador Eléctrico se defiende de cargos de la SEC por el gran apagón: dice que operaba bajo límites seguros

Directorios serenos: la ley como oportunidad de gobernar mejor

Autofin casi duplicó sus ganancias y ahora busca un aumento de capital por $30 mil millones

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa
El Deportivo

WhatsApp de Milad a Clark, el factor Cordero y una apelación: los flancos abiertos de la U entre Conmebol y Supercopa

Independiente se lanza contra la Conmebol y acusa a la U de ser “un modelo orientado a la especulación empresarial”

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Chile en la lucha por el Mundial de Rugby

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral