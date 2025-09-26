Corte de Apelaciones condena a Ripley al pago de una millonaria multa por caso de agresión a una persona mayor

Ripley tendrá que pagar una millonaria multa por un caso de denuncia de maltrato en la Región Antofagasta contra una adulta mayor, según informó el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

El caso, según la versión del Sernac, ocurrió el 9 de febrero del año 2024, cuando una consumidora concurrió a una tienda Ripley para que le retiraran un sensor de seguridad de una prenda que había comprado tres días antes y que los dependientes habían olvidado quitar.

Foto referencial: Paul Plaza/Aton Chile PAUL PLAZA/ATON CHILE

Luego de realizada la gestión por parte de la cajera de la tienda, la mujer se dispuso a bajar las escaleras del local y retirarse del establecimiento comercial, momento en que es interceptada, insultada y agredida por un guardia de seguridad, quien le preguntó insistentemente qué llevaba en su cartera, acusándola injustamente de robo, aseguró el Sernac.

Ante esto, el Sernac dijo que “debido a la violencia del actuar del guardia, la afectada concurrió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Sur de Antofagasta a constatar lesiones, cuyo informe médico arrojó contractura interna en el brazo y antebrazo izquierdo y una contusión en la espalda”.

El caso judicial de Ripley y la agresión

Tras el hecho, el Sernac explicó que la afectada presentó un reclamo ante ellos. “Ripley solo indicó que ellos como empresa cumplen estrictamente con la normativa y que cada uno de los procedimientos de vigilancia y seguridad que implementan en las tiendas se desarrollan respetando los derechos de las personas”, dijo el Sernac.

Sin embargo, para el Sernac no fue suficiente la respuesta de Ripley e interpuso una denuncia ante el Primer Juzgado de Policía Local de Antofagasta, tribunal que rechazó la denuncia, argumentando que la afectada no había reclamado ni denunciado el hecho ante el Ministerio Público, entre otras consideraciones.

Ante este contexto, el Sernac recurrió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que finalmente condenó a la multitienda Ripley al pago de una millonaria multa por infringir la Ley del Consumidor.

En la sentencia, según destacó el Sernac, la Corte expresó que mediante el actuar del guardia “se ha incurrido en un atentado en contra de la dignidad de la consumidora, la cual no solo ha quedado con lesiones, sino que se ha visto señalada, detenida y forzada en un lugar público”.

Finalmente, la Corte de Apelaciones le aplicó una multa de 300 UTM a Ripley por infringir la Ley del Consumidor (Ley 19.496), esto es cerca de $21 millones de pesos.

Según explicó el Sernac, la Ley del Consumidor establece que los guardias o personal de vigilancia sorprendan a una persona cometiendo algún delito, solo están facultados para ponerla a disposición lo antes posible ante las autoridades competentes, como, por ejemplo, Carabineros o la PDI.

“El personal de seguridad no puede discriminar, burlarse, golpear, insultar, ni registrar a la persona contra su voluntad”, resaltó.