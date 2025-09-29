SUSCRÍBETE
Corte Suprema acoge reclamo de Nutreco y ordena a salmonera Nova Austral presentar nuevo acuerdo de reorganización judicial

El máximo tribunal dio un plazo de sólo 10 días a la productora de salmón de Magallanes para que presente un acuerdo con sus acreedores que le permita seguir operando. La compañía pidió su reorganización en 2023 luego de que la Superintendencia de Medio Ambiente le revocara tres concesiones por casos reiterados de sobreproducción en sus centros de cultivo.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
Centro de cultivo de Nova Austral

La Corte Suprema ordenó que la salmonera Nova Austral presente un nuevo Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) en un plazo de 10 días, en un fallo que fue considerado histórico en el ámbito del derecho concursal por el acreedor reclamante.

Fue la empresa de alimentos para salmones Nutreco la que había exigido ser priorizada en el orden de pago dentro del proceso de reorganización e igualar las condiciones obtenidas por su competidora Cargill.

El fallo, entonces, representa un revés para las intenciones de sacar adelante a Nova Austral, compañía productora de salmón controlada por el grupo inversor Larta Investment Group y que opera en la Región de Magallanes.

Desde enero de 2024, la empresa, cuyo presidente es César Barros. se encuentra bajo un acuerdo de reorganización que le permite continuar operando. En simple: de no ser aprobado el nuevo plan de pago propuesto a los acreedores en el Tribunal de Letras de Porvenir, la empresa podría enfrentar un proceso de liquidación forzosa.

Sin embargo, conocedores del proceso ven lejana esta posibilidad, pues Nova Austral ya tendría los votos para aprobar la nueva propuesta considerando a los acreedores garantizados y bonistas.

Nutreco es asesorada por el abogado Fernando Urrutia de Cariola Pérez Cotapos. A su vez, Nova Austral es representada por el abogado Ricardo Reveco de Carey.

Según el fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema se “confirma la sentencia apelada en la parte que acogió la impugnación deducida por Comercializadora Nutreco Chile Limitada por la causal del articulo 85 N° 6 de la Ley N° 20.720, con declaración que habiéndose acogido esta última causal y en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la misma ley, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de Acuerdo dentro de los diez días siguientes contados desde que se decrete el cúmplase de la presente resolución por el tribunal de primera instancia”.

Consultado el abogado de Nutreco, Fernando Urrutia, dijo que “la sentencia de la Corte Suprema restableció el imperio del derecho al acoger nuestro recurso de casación, dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y confirmar la sentencia del juez del Juzgado Civil de Porvenir que, acogiendo la impugnación efectuada por Nutreco, declaró inválido el ARJ aprobado de Nova Austral por ser contrario al orden público”.

Urrutia explicó que el acuerdo propuesto por Nova Austral, rechazado por el máximo tribunal, consideraba la remisión del 100% del crédito de Nutreco por más US$23 millones y el alzamiento de sus garantías “sin ninguna contraprestación”.

“La sentencia corrige un abuso evidente por parte de quienes estimaron que, por tener la mayoría para aprobar el acuerdo, podían hacer lo que querían vulnerando los derechos de otros acreedores e infringiendo el principio rector del todo proceso concursal que es la igualdad de los acreedores que estén en la misma situación. En mi opinión, lo resuelto en la sentencia sienta un precedente importante para futuras reorganizaciones”, comentó el representante de Nutreco.

En cuanto a los efectos, al invalidarse la ARJ de Nova Austral, la salmonera tiene un plazo de 10 días para presentar una nueva propuesta de acuerdo respecto de la cual deberán pronunciarse los acreedores con derecho a voto. Si esta nueva propuesta no se presenta o es rechazada, se decretaría la liquidación de Nova Austral.

La historia del conflicto

En junio de 2023, Nova Austral pidió su reorganización al Tribunal de Letras de Porvenir y, tras una extensa negociación, logró que fuera aprobada en primera instancia su propuesta de pago en enero de 2024.

“Nova Austral valora que el proceso de reorganización judicial culmine de manera positiva con un acuerdo entre las partes, con el que se reestructura la deuda y traspasa la propiedad de la compañía a los principales acreedores”, dijo en esa oportunidad la empresa en una declaración pública.

El acuerdo fue aprobado por el 92% del total de los acreedores y por el 86% de los acreedores preferentes. Nutreco había votado en contra de la propuesta.

El desempeño de la empresa que opera en el extremo austral del país desde hace más de 15 años, se vio afectado por la revocación de tres concesiones de sus centros de engorda de salmones, producto de reiterados casos de sobreproducción lo que significó superaron los límites establecidos y la aplicación de sendas sanciones de la Superintendencia de Medio Ambiente.

En el escrito de ese entonces, Nova Austral, que antes era controlada por el fondo noruego Altor Capital, indicó que sus pasivos sumaban US$559 millones ($449.636 millones) y sus tres mayores acreedores eran: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

