Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

En 2020, el 16° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de empresas Carozzi en contra de Masterfoods, que comercializa alimento para mascotas a través de las marcas Master Cat y Master Dog, por competencia desleal por el uso de la frase publicitaria “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”.

Carozzi afirmó en la demanda que “Masterfoods a través de la marca Whiskas, durante largos años ha usado una frase que, a su juicio, no tiene sustento en la realidad, y ha efectuado una comparación entre sus productos y los de la competencia”.

En esta línea, el Juzgado determinó que Masterfoods debía cesar inmediatamente en el uso de la frase, pagar las costas y publicar la sentencia. Además, el Tribunal enviaría los antecedentes al fiscal Nacional Económico.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones revocó la sentencia de favorable a la filial de la gigante estadounidense Mars, y ahora el máximo tribunal del país confirmó el revés.

Cinco años después, y tras un extenso proceso judicial, la Corte Suprema rechazó “íntegramente” la demanda de Empresas Carozzi SA por competencia desleal en el mercado de comida para mascotas (gatos), en contra de Masterfoods Alimentos Chile, hecho que informó a través del sitio web del Poder Judicial.

En un fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Jessica González, Mireya López y la abogada Irene Rojas– revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Claim publicitario

“La frase publicitaria de la demandada ‘8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas’ no contiene una referencia expresa a la empresa Carozzi y tampoco es posible su identificación de manera implícita, pues no proporciona algún elemento, indicio, característica o dato que permita entender que Whiskas compara sus productos con los alimentos para gatos que comercializa Carozzi”, consignó el fallo.

La resolución agrega que: “Es más, en la demanda de Carozzi, en su página 10, se señala en cuanto a la frase publicitaria que origina la demanda que se trata de un claim publicitario (frase breve y fácil de recordar que destaca el valor de un producto) que genera demasiadas dudas en los consumidores y en los competidores, para luego transcribir algunas interrogantes que han planteado los primeros, por ejemplo, la demandante dice que uno de ellos escribió ‘8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas… comparado con qué? Los otros 2 prefieren filete, los otros 2 prefieren ratones’”.

“El ejemplo que la misma demandante cita, es ilustrativo en cuanto a que no es posible identificar al tercero o con quién o qué se hace la comparación”, añade.

Para la Cuarta Sala de la Corte Suprema, “lo razonado de manera precedente, permite descartar, como ya se indicó, que la frase publicitaria aluda a la empresa demandante Carozzi, pues de existir comparación puede entenderse hecha a otros posibles alimentos como ‘filete o ratones’ –como sostuvo un consumidor– e incluso al propio Whiskas, en cuanto a que también puede estimarse que entre aquellos animales que solo probaron Whiskas 8 de cada 10 lo prefirió”.

De esta manera, el máximo tribunal descartó la existencia de competencia desleal y revocó la sentencia dictada el 30 de marzo de 2020 por el 16° Juzgado Civil de Santiago.