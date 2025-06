Crecen las exportaciones de vino en abril, pero gremio alerta por un desempeño acumulado “débil” y China vuelve a pesar

Las exportaciones de vino embotellado crecieron en abril, pero el gremio del rubro, Vinos de Chile, no se mostró del todo conforme por la cifras.

En detalle, las exportaciones de vino embotellado aumentaron un 6 % en volumen y valor, respecto de igual mes del año anterior, con el envío de 4,5 millones de cajas por un valor de US$ 123 millones, según un reporte del gremio.

Por su parte, el precio promedio del vino embotellado se situó en un nivel similar al de abril 2024, con US$ 27,2 por caja (-0,1%).

Sobre el desempeño en el mes, el gremio también reportó que varios destinos presentaron alzas este mes. Brasil registró un incremento de un 19 % en volumen y casi 10 % en valor en comparación con el mismo mes de 2024.

EE.UU. fue otro de los mercados que presentó un buen comportamiento a juicio de la agrupación, con un aumento en torno al 15 % en volumen y valor. Se sumó Irlanda con un aumento del 45 % en volumen y de un 34 % en valor.

Mientras que, entre los mercados que se contrajeron se encuentra nuevamente China, con una baja de un -43 % en volumen y -36 % en valor, y Japón con -9 % y -15 % en volumen y valor respectivamente.

“El acumulado hasta abril deja a nuestras exportaciones de vino embotellado un 2,1 % por sobre las del mismo período anterior en volumen, pero con un nivel ligeramente inferior en valor. El precio en este período cae un -2,6 % y queda en US$ 26,9/caja”, dijo el gremio en comunicado.

En detalle, Brasil lidera en estos cuatro meses y muestra un aumento moderado en valor (+1,84 %), pero más notorio en volumen (8,77 %); le sigue EE.UU. que cae ligeramente en volumen (-0,95 %), pero registra un aumento de 5,3 % en valor.

China registra una caída del 19,32 % en valor y una baja del 21,46 % en volumen. Así, China sigue siendo el tercer mercado en valor y quinto en volumen.

Por segmento, en abril, el mejor comportamiento fue para los vinos del segmento entre US$ 50 y 60/caja, los que aumentaron un 36 % y un 37 % en volumen y valor respectivamente, “aunque estos vinos participaron solo de un 2,1 % del volumen y un 4 % del valor de las exportaciones del mes”.

Le siguieron los vinos de US$ 40 a 50/caja, con un alza cercano al 22 % y una participación del 6 % en volumen y un 9,5 % en el valor de los envíos del mes. Con una participación más relevante, los vinos de menor valor (< a US$ 20/caja) registraron un alza del 10 % en volumen y de 6 % en valor.

Mientras que, la exportación de vinos por sobre US$ 50/caja aumentó un 9,9 % en volumen y un 15,7% en valor respecto de abril 2024. Estados Unidos y China fueron los principales mercados, pero con diferente comportamiento: EE.UU. registró un alza del 19 % en volumen y 32,5 % en valor, mientras que China decreció un -5 % en volumen y un -14 % en valor. También retrocedieron Brasil y Japón en un porcentaje importante en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el período acumulado hasta abril, el mejor desempeño es para los vinos entre US$ 20 y 30/caja, con un 5 % de aumento en volumen y valor. Le siguen los vinos de US$ 40 a 50/caja, con un más de un 4 % de aumento en volumen y valor, y los vinos de menor valor (< a US$ 20/caja), que crecen en un 4,7 % en volumen y 1,3 % en valor.

“ Los demás segmentos de precio caen en este lapso en comparación al año anterior ”, resaltó el gremio.

Los envíos de vinos por sobre US$ 50/caja han disminuido un -8,8 % en volumen y un -5,6 % en valor en comparación al mismo lapso anterior. “China lidera, pero presenta un retroceso de -17,4 % en volumen y -20 % en valor en este lapso. Le sigue EE.UU., con un buen desempeño y un aumento de 5,3 % en volumen y 29,6 % en valor. Corea del Sur y Dinamarca también presentan un buen desempeño en estos primeros cuatro meses del año. Por el contrario, y además de China, son varios los mercados que disminuyen la compra de estos vinos de mayor valor en este período”, explicó el gremio.