CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, informó que el directorio, en sesión realizada este lunes, acordó citar a junta extraordinaria de accionistas para proponer el reparto de un dividendo eventual por US$ 200 millones, que equivale a US$ 0,0038971255361 por acción.

El dividendo, de ser aprobado, sería pagado en pesos y se imputaría a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

“Como informamos el día 5 de septiembre a través de una información de interés, CSAV recuperó retenciones de impuestos por un total de 406,3 millones de euros (US$479 millones) desde Alemania, lo que permite al directorio proponer este dividendo para nuestros accionistas antes de fin de año”, dijo el gerente general de la compañía, Óscar Hasbún.

En efecto, a inicios de este mes la naviera reportó que recibió la primera devolución de retenciones de impuestos relacionadas a los dividendos pagados por CSAV Germany Container Holding GmbH a la compañía.

En dicha ocasión la compañía precisó que la recuperación de dichos montos no tiene efecto en los resultados por impuestos de la compañía, ya que éstos han sido debidamente provisionados.

Fecha del pago

La junta extraordinaria de accionistas se realizará el 13 de octubre a las 11.30 horas en The Ritz-Carlton Santiago y el dividendo se pagaría el 23 de octubre de 2025 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 17 de octubre.

Las acciones de la compañía caían 0,34% a $52,57 por papel en la Bolsa de Comercio de Santiago. En el mes acumulan una rentabilidad de 8,64%, mientras que en lo que va del año suman un avance de 11,37%.

CSAV es uno de los principales accionistas de la naviera alemana Hapag-Lloyd.